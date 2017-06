Ieșire cu cortul, cu numai 13 lei și mâncare de acasă

Asociația pentru nefumători și de ocrotire a naturii intitulată generic „Veniți cu Noi” îi invită pe doritorii de mișcare la o excursie inedită, peste noapte, cu cortul. Plecarea are loc din Stația CFR Arad sâmbătă, 1 iulie, cu trenul de la ora 7:45 până la Radna şi apoi pe jos, doi kilometri, pe malul Mureșului (în amonte), până sub cetatea Șoimoș, unde se face camparea în corturi proprii (pentru cei care stau două zile). Sosirea la Arad se face în două etape (la alegere), sâmbătă sau duminică la ora 19:05. Pentru mai multe detalii, cei interesați pot contacta conducătorul grupului, Marian Crisitian (tel. 0752-181.275). Cheltuielile de transport nu depășesc 13 lei. „Aduceţi echipament de campare, lanternă, bidon cu apă, costum de baie, minge (este teren de fotbal), alte jocuri. Întâlnirea participanţilor are loc la intrarea în staţia CFR Arad, cu 30 de minute înainte de plecarea trenului”, au declarat organizatorii turei.