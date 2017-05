Ildiko Sereş pusă „la zid”!

Profesoara Olivia Brosovszky, soţia fostului vicecampion naţional la polo, Attila Brosovszky, şi mama unei tinere baschetbaliste, Antonia, a postat, zilele trecute, pe Facebook, un mesaj care a stârnit o adevărată „furtună” sub panoul juvenil arădean. Mesajul se vrea a fi o analiză a activităţii deloc principială şi didactică a antrenoarei fiicei sale, Ildiko Sereş vizavi de elevele pe care le pregăteşte.

Iată mesajul Oliviei Brosovszky:

„Îmi cer iertare Toni, copilul meu…îmi cer iertare pentru că am fost laşă…nu am avut puterea să mă opun agresiunilor verbale şi psihice la care ai fost supusă de-a lungul anilor în care ai practicat baschet….trebuia să spun mult mai demult STOP ….aşa nu se poate (cu atât mai mult cu cât şi eu sunt cadru didactic)! Am fost complice, împreună cu toţi celalţi părinţi din club şi nu am luat niciodată o atitudine fermă pentru că am fost puşi în situaţia în care trebuia să vă retragem din activitatea sportivă care aţi îndrăgit-o atât de mult! Doamna profesor ILDIKO SERES PRISACARIU pe acest fapt a şi mizat!!! ,,Dacă nu vă convin metodele mele luaţi fetele, eu nu ştiu altfel să lucrez!”…..Ştia că este singura antrenoare de baschet fete din Arad, generaţia 1999-2002, ştia că nu avem altă alternativă pentru voi…acceptăm sau vă retragem!!!

Am încercat de câteva ori, ce-i drept foarte rar să vorbesc cu ea….nu în calitate de mamă, ci ca şi o colegă de breaslă, profesor de sport …să o atenţionez că nu e deontologic cum procedează….nu acesta este rolul nostru …să îndepărtăm copiii de sălile de sport….nu am avut cu cine să vorbesc şi am acceptat tacit tot ceea ce a urmat!

Îmi cer iertare, Toni, dacă timp de 5 ani de zile nu am făcut mai mult să îţi ridic moralul şi psihicul atunci când seară după seară, antrenament după antrenament veneai acasă plângând!!! Nu ai fost singura…unele fete au rezistat, altele au renunţat!!!

Nu te-ai călit, eu ştiu, ci te-a făcut să îţi fie silă să mai pui mâna pe o minge de baschet….şi din nou…nu eşti singura!!! Sper că vei depăşi acest moment şi plăcerea de a juca, de a intra pe parchet, să revină în timp! Iartă-mă, Toni!!!!

Doamnă ILDIKO SERES, ţi-am vorbit deschis în faţă de nenumărate ori, mă adresez acum public, în scris şi îmi asum tot ceea ce declar…….eşti cadru didactic în primul rând şi după aceea antrenor…Îţi repet încă o dat…..Noi, profesorii, suntem în primul rând educatori, modelăm caractere! Cum te simţi când o mână de fete (atâtea câte au mai rămas din cele 30-32) nu te mai respectă ca antrenor ? Sau crezi că mint ? Nu ai ştiut niciodată ceea ce se petrece cu adevărat în vestiar!!!! Cel mai uşor este să arunci cu mocirlă fără a vedea mizeria din propria ogradă!

Păcat….ţi-ai bătut joc de 2 generaţii de baschetbaliste …Toate fetele care au plecat (şi au fost 15-20 ) au plecat din cauza baătăilor, a agresiunilor verbale! Ai ,,alergat” doar după rezultate şi nu te-a interesat că frângi aripile atâtor fete!

Nu aşa se face performanţă !!!! Se face în primul rand prin antrenament ştiinţific, prin pregătire fizică, cu mult studiu din partea antrenorului în ceea ce priveşte inovaţia în sport, cu multă dăruire şi corectitudine!

Eşti tânără…mai ai mulţi ani înainte de învăţat ….învaţă şi cere sfatul …nu este o ruşine…nu suntem atotştiutori!!!! Învaţă să colaborezi constructiv pentru echipă nu în interesul tău personal, învaţă că antrenorul este modelul echipei, învaţă că în timpul concursului sau meciului nu îi poţi călca în picioare pe jucători pentru lucruri pe care tu nu le-ai exersat în antrenamente, învaţă că aroganţa nu face cinste nimănui, învaţă că nu toţi oamenii din jurul tău au coloana vertebrală, învaţă să fii cinstită…toţi muncim pentru a ne asigura un trai mai bun, învaţă că respectul se câştigă nu se impune!

Şi pentru că, contrar părerii tale, sunt totuşi un om bun ….îţi doresc ca fiul tău să nu dea vreodată peste un antrenor la fel ca mama lui”.

„Rezultatele vorbesc”!

Contactată de reprezentanţii mediei arădene, prof. Ildiko Seres-Prisăcariu s-a limitat să spună doar atât: „Nu doresc să intru în detalii și să comentez pe marginea acestui subiect. Părinții au dreptul să spună orice, pentru mine vorbesc rezultatele, venite după o muncă de ani de zile. Eu și așa o să mă mut cu catedra la București, alături de soțul meu, nu cred că mai reprezint o așa mare problemă…”.

Care rezultate?

Cu tot respectul pentru unele performanţe obţinute la nivel juvenil, echivalent al baschetului amator, pentru că adevăratul baschet se practică la nivel de seniori, am întreba-o pe prof. Ildiko Seres câte jucătoare formate de ea au reuşit să se impună în prima ligă de baschet feminin ? Cred că degetele de la o singură mână sunt prea multe… fapt ce vorbeşte de la sine despre valoarea ei ca antrenoare de baschet. Să te lauzi cu medalii obţinute la nivel de junioare, dar să nu fi capabilă să scoţi jucătoare de primă divizie, e ca şi cum te-ai lăuda la toată lumea că eşti în cură de slăbire, iar seara, pe de-ascuns, te-ai îndopa cu cartofi prăjiţi…