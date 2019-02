Iluminat „modernizat” cu scoci, în Parcul Pădurice

La doi ani de la vandalizarea Parcului Pădurice de către patru tineri care au spart peste 60 de corpuri de iluminat, problemele nu au fost remediate definitiv, ci cârpite în purul stil al lui „Dorel”. Mai toate globurile de sticlă sparte au fost înlocuite, însă acestea au fost prinse de stâlpi cu bandă scoci maro sau transparentă. Oamenii care trec prin parc se „minunează” de ce au putut face muncitorii şi sunt dezgustaţi de aspect. „Când am văzut primul bec legat cu bandă scoci, m-am amuzat, însă pe măsură ce înaintam pe aleile din parc am observat că aproape toate becurile sunt la fel. Este foarte urât, nu înţeleg cum poate administraţia locală să accepte aşa fuşereală”, ne-a scris o tânără, care ne-a îndemnat să ne convingem la faţa locului de grozăvie, ceea ce am şi făcut.

Explicaţii de la Primărie

Reprezentanţii municipalităţii spun că situaţia este provizorie, însă suntem nevoiţi să le aducem aminte că au trecut, totuşi, aproape doi ani de la vandalizarea parcului.

„O parte dintre lampadare au fost vandalizate şi vor fi schimbate pe cheltuiala celor care au produs pagubele. Nu s-a reuşit schimbarea tuturor pentru că societatea Elba nu mai are pe stoc acel model de globuri din sticlă şi urmează să comande câte mai sunt necesare. Odată cu demararea curățeniei de primăvară, se vor schimba și acestea”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, Ralu Cotrău.

Lăsat în beznă

În vara anului trecut, patru tineri au spart aproape toate corpurile de iluminat, lăsând în beznă Parcul Pădurice, zona de joacă pentru copii. Ei au fost observaţi de paznicul angajat pentru a păzi parcul, care a sunat la 112 şi a chemat jandarmii, însă tinerii au fugit. Ulterior, au fost identificaţi şi puşi să plătească pagubele.