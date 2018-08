Imagine dezolantă în Piața Gării

„Veteranul şinelor” este locomotiva de epocă aflată în custodia Prefecturii Arad și amplasată în urmă cu aproape șapte ani în Piața Gării, pentru a fi admirată de arădeni și călători. Cândva preferat de trecători pentru selfie-uri, locul este acum ocolit, atât din cauza gunoaielor și a mirosului de urină, pentru că noaptea unii își fac nevoile fiziologice furișați după giganta mașinărie, cât și din cauza prezenței unor oameni ai străzii.

Adăpost sub roți

Imaginea acestui loc a devenit una care dezgustă. Printre roțile locomotivei se pot găsi peturi, ambalaje, resturi de mâncare și mucuri, iar printre elementele metalice ale vehiculului se pot vedea pungi cu obiecte personale, haine, încălțăminte și chiar lenjerie intimă ce aparțin unor „boschetari”. Proiectoarele de lângă șine au fost sparte, dar cel puțin așa locul nu mai este sub lumina reflectoarelor. Altfel, noaptea s-ar vedea oameni dormind sub șine…

Locomotiva de epocă este noul cuib al oamenilor străzii alungați din stația CFR. Prezența lor deranjează atât călătorii, care după ce admiră gara modernă își schimbă rapid impresia despre oraș, cât și pe locuitorii din zonă.

Prototipul, la Arad

„Veteranul şinelor” (Tender seria 131.001) face parte din prima serie de locomotive cu abur proiectată şi construită în România, respectiv la Uzinele Mecanice Reşiţa, în anul 1939. Este considerată tezaur, fiind inclusă în patrimoniul cultural naţional mobil. Cele cinci exemplare care mai există din 67 produse sunt expuse în Arad (prototipul), Reşiţa, Sibiu, Caransebeş și Timişoara.

Specialiştii spun că a fost extrem de apreciată la vremea ei, fiind foarte economică. Atingea 65 de kilometri la oră şi putea rula şi cu faţa, dar şi cu spatele.

Locomotiva „Veteranul şinelor” a fost recondiționată la Astra Vagoane Călători, iar în aprilie 2011, când s-a marcat împlinirea a 140 de ani de cale ferată între Arad şi Timişoara, a fost expusă temporar pentru public. Interesul arădenilor, care au umplut rețelele de socializare cu fotografii făcute lângă mașinăria de epocă, a determinat autoritățile să o amplaseze permanent pe platoul din fața gării, fiind transportată în acel loc chiar de Zilele Aradului.