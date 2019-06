Imperfectiuni ale tenului? Scapa de ele folosind ulei de canabis

Motivul pentru care acesta a ajuns la mare cautare in prezent se datoreaza proprietatilor sale antiinflamatoare, fiind astfel folosit ca remediu pentru o gama variata de afectiuni. In ultimul timp, produsele pe baza de ulei canabis au patruns si pe piata de cosmetice, unde se bucura de multa apreciere pentru proprietatile sale curative si de anti-imbatranire. Care este adevarul? Chiar poate uleiul de canabis sa ne scape de imperfectiunile tenului? Iata ce am aflat:

Ce este uleiul de cannabis?

Cu toate ca numele de “cannabis” ne poate duce cu gandul la starea euforica si la proprietatile psihoactive, uleiul de canabis este un produs legal, ce nu contine acea substanta, folosita de multi tineri in scopuri recreationale. In primul rand, canabidiolul (substanta activa intalnita in ulei de canabis) este obtinut din plante cu un continut foarte scazut de THC (substanta psihoactiva din marijuana), iar in al doilea, procesul de extractie elimina complet acesti compusi, lasand doar canabidiolul pur. Rezultatul astfel obtinut are o concentratie de sub 0.2% THC, mult sub limita impusa de legislatie.

Ulei de canepa sau ulei de canabis?

Cu toate ca provin de la aceeasi planta, uleiul de canepa este obtinut din seminte, la fel ca cel de floarea soarelui, pe cand uleiul de canabis se obtine din intreaga planta, folosind procese complexe de extractie. Produsul astfel obtinut este un remediu eficient in combaterea multor afectiuni, despre care vorbim in randurile urmatoare:

Ulei de canabis pentru acnee

Acneea este un simptom al inflamarii tesutului epitelial de la nivelul fetei si gatului. Prin folosirea de ulei de canabis, productia de sebum scade, iar episoadele acute de acnee se reduc ca intensitate, fapt datorat proprietatilor antiinflamatoare a CBD-ului. Astfel, in timp, roseata tenului va disparea, precum si alte imperfectiuni cauzate de acnee.

Ulei de canabis – efect de antiimbatranire

Un numar de cercetari recente a scos la iveala faptul ca uleiul de canabis are proprietati antioxidante, care impiedica formarea radicalilor liberi, diminuand astfel semnele trecerii timpului asupra tenului. Astfel, sunt reduse ridurile si petele, ducand la un efect de revitalizare a tenului.

Remediu pentru pielea foarte sensibila

Uleiul de canabis si-a dovedit eficienta in calmarea pielii sensibile, studiile demonstrand ca CBD-ul ajuta chiar la inhibarea anumitor afectiuni, cum ar fi psoriazisul sau eczemele. Cercetarile in acest domeniu sunt in plina derulare, insa rezultatele obtinute pana in prezent sunt foarte incurajatoare.

De unde iti poti comanda ulei de canabis de calitate?

Pentru a te bucura din plin de efectele benefice ale uleiului de canabis, este important sa alegi un produs de calitate. Il poti recunoaste dupa certificatele aferente cu care vine insotit, precum eticheta de produs ce provine din agricultura organica sau BIO, precum si de certificatul de laborator, care confirma procentajul de CBD. Prin urmare, cei care doresc sa foloseasca un ulei de canabis de cea mai buna calitate, pot comanda direct de pe site-ul Legalizeit.ro, unde poti gasi o gama vasta de produse pe baza de CBD, precum creme, uleiuri, tincturi si multe altele!