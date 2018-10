În căutarea unei replici a bustului lui Ioan Rusu Şirianu

După ce anul trecut au aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de soluții „Reconstituire replică bust Ioan Rusu Șirianu” (HCLM 160/8 iunie 2017), iar anul acesta au mai aprobat o dată Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de soluții „Reconstituire replică bust Ioan Rusu Șirianu” (HCLM 249/13 iunie 2018), acum, consilierii locali municipali au aprobat „Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de soluții privind selectarea unei machete sculpturale (replică bust Ioan Rusu Șirianu) și realizare, respectiv montare replică bust monumental Ioan Rusu Șirianu pe soclul existent în P-ța George Enescu”.

Patru ani de… nimic

Cântărind aproape 100 de kilograme şi având o valoare de inventar de 280.000 de lei, monumentul de for public Bustul lui Ioan Rusu Şirianu a fost vandalizat prin sustragerea bustului de bronz de pe piedestalul acestuia în ianuarie 2014. Suntem în 2018 şi… nu s-a întâmplat nimic. Cum a fost posibil aşa ceva?

Ne oferă câteva explicaţii arhitectul şef al municipiului Arad, Radu Drăgan: „Bustul a fost furat în urmă cu patru ani de zile. Din păcate, procedurile şi legislaţia în domeniu au ajuns la momentul actual. Am avut încă o hotărâre de consiliu care a fost defectuos gestionată de către subordonaţii din Direcţia Arhitect Şef. Între timp s-a schimbat legislaţia, am venit cu această nouă propunere. Dintr-o informaţie falsă, am crezut că la sediul Artiştilor Plastici există o replică a bustului lui Ioan Rusu Şirianu din bronz. Din păcate, ea este din piatră şi era doar vopsită cu bronz. Am crezut că o putem pune pe aceea, dar nu am primit aviz de la Ministerul Culturii, de la Comisia monumentelor de for public, pentru acea replică. Eu totuşi mai am o mică speranţă că, până la 1 Decembrie, actuala variantă să ajungă la bun sfârşit” – a precizat arh. Radu Drăgan, în plenul Consiliului Local Municipal.

După intervenţia sa, aleşii au aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre privind replica bustului lui Ioan Rusu Şirianu. Cu speranţe reîmprospătate…

În semn de recunoştinţă

Scriitorul, ziaristul şi omul politic Ioan Rusu Şirianu s-a distins prin activitatea sa asiduă de promovare a identităţii poporului român, având un mare impact în demersurile premergătoare Unirii de la 1918. În semn de recunoştinţă, în anul 1938, bustul său, realizat de către sculptorul Radu Moga-Mânzat, a fost amplasat lângă Palatul Cultural.