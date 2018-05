„În curând, gunoiul va face picioare și va pleca singur”

Situația gunoiului neridicat de noul operator de salubrizare ajunge pe culmi inimaginabile. De două săptămâni, un local din Arad stă cu gunoiul la ușă, pentru că noul operator de salubrizare nu și-au făcut treaba. Este vorba despre cafeneaua situată în Piața Avram Iancu, colț cu strada Gheorghe Lazăr. Ultima dată, gunoiul a fost ridicat de aici pe data de 20 aprilie, ultima zi în care vechiul operator avea program de golire a pubelelor de pe Gheorghe Lazăr.

În așteptarea „Localilor”…

Patronul „se ia de cap”, neputincios, trecătorii strâmbă din nas, iar clienții se arată dezamăgiți de situația în care a ajuns orașul. Mai multe apeluri la Poliția Locală, făcute degeaba, pentru că niciun echipaj nu s-a obosit să se deplaseze la fața locului, pentru a constata situația jenantă și pentru a amenda operatorul. Am făcut și noi ce a făcut proprietarul cafenelei: ne-am deplasat la fața locului și am apelat dispeceratul Poliției Locale Arad. După ce ne-a întrebat în ce zonă a orașului se află strada Gheorghe Lazăr și Piața Avram Iancu, vocea suavă de la celălalt capăt al „firului” ne-a informat că va trimite un echipaj și că ne roagă să stăm la fața locului. Și am stat. Aproape o oră, timp în care, însă, niciun echipaj al Direcției Poliției Locale nu s-a deranjat să răspundă sesizării noastre.

Fără răspunsuri

Asta, cu toate că două sedii ale Poliției Locale (sediul de vizavi de Primărie și cel din Piața Catedralei) se află la distanțe mai mici de un kilometru fiecare, de locul în care se află „muntele” de gunoi. Am încercat, ulterior, să luăm legătura și cu reprezentanții Direcției Poliției Locale din cadrul Primăriei Municipiului Arad, pentru a afla de ce nu s-a prezentat niciun echipaj la locul sesizării. Nici aceștia nu au fost de găsit, însă, având telefoanele închise. Totodată, am sunat și la numărul de telefon oferit de noul operator al serviciului de salubrizare, pentru sesizări. Nici acolo nu am avut parte de vreun răspuns.

Gunoiul va face picioare!

În situația aceasta, rămâne ca proprietarul, trecătorii și clienții localului să aștepte mașina de gunoi, ca pe o minune, ca pe ceva ieșit din comun. Unul dintre trecători, însă, a venit cu „soluția” problemei grămezii de gunoi de pe strada Gheorghe Lazăr. „Nu vă faceți griji, în curând, gunoiul o să facă picioare și o să plece singur”, spune acesta, cu un zâmbet…amar. Din păcate, nu doar cafeneaua are de suferit din pricina nerespectării programului de colectare a deșeurilor. Toți locuitorii de pe strada Gheorghe Lazăr își scot în fiecare zi, de o săptămână, pubelele în stradă sperând că noul operator își va respecta obligația contractuală și că „sfânta mașină de gunoi” va apărea, să-i scape de focarele de infecție.

Centrul a fost „curățat”

Problema nu este una singulară. Deși s-a tot spus că centrul este curățat, încă putem observa grămezi de gunoaie pe străzile lăturalnice Bulevardului Revoluției, sau chiar pe bulevard. Teoretic, în cazul celor de pe strada Gheorghe Lazăr, noul operator ar ridica gunoiul rezidual în zilele de miercuri și sâmbătă, iar cel reciclabil vinerea. Așadar, operatorul a „ratat” strada de doar… patru ori.