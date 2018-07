În Șiria, facturile la apă se plătesc prin parcări

De foarte multe ori șirienii fac cozi ca pe vremea lui Ceușescu, uneori stau și în ploaie, prin parcări, și asta doar pentru a-și plăti factura la apă. Atât de supăraţi sunt cetăţenii pe situaţie, că au ajuns să se plângă şi la ziar. Am stat de vorbă, de pildă, cu doamna Maria, cititoarea noastră care ne-a povestit prin ce trec toți șirienii de mai bine de trei luni de zile.

„Când o vedem, ne plătim facturile”

„Suntem într-o situație foarte neplăcută. Până acum trei luni de zile ne plăteam facturile la apă în incinta Primăriei Șiria la o casieriță din Mâsca. De atunci însă, biroul nu mai este. Doamna din Mâsca mai vine cu mașina în Șiria și când o vedem, ne anunțăm între noi și fugim la ea la mașină ca să ne plătim facturile. Uneori stăm la coadă la mașină în parcare și pe ploaie. Este inacceptabil așa ceva. Mai mult, dacă plătim în altă parte ni se aplică comision. Îi rugăm pe cei de la Compania de Apă Arad să facă ceva pentru noi că banii știu să îi încaseze”, ne spune reprezentanta șirienilor.

„De doi ani… bat pasul pe loc”

Mai departe, am vorbit cu primarul comunei Șiria, Valentin Bot, pentru a afla mai multe detalii. am aflat faptul că primăria a pus la dispoziția Companiei de Apă Arad, în urmă cu doi ani de zile, un spațiu în interiorul Primăriei Șiria, unde casiera încasa facturile pentru Compania de Apă Arad. Primarul ne mai spune că de pe atunci i-a anunțat pe cei de la Compania de Apă să își rezolve problema și să găsească un spațiu adecvat pentru o casierie. Ei bine au trecut peste doi ani de atunci și nimic. „Ne-am gândit în primul rând la șirieni și le-am oferit un spațiu unde să plătească facturile, spațiu pentru care noi nu am perceput nicio taxă. Compania de Apă, din păcate, în tot acest timp nu a făcut nimic și nici nu s-a gândit la alte modalități de a încasa facturile. Doamna casieră, în alte comune, merge să încaseze facturile la casele oamenilor, în Șiria însă, de când nu mai au la dispoziție acest spațiu nu mai merge să încaseze facturile. Consider că Compania de Apă Arad ar trebui să găsească soluții și să le ofere condiții decente consumatorilor ca să își plătească facturile”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Valentin Bot, primarul comunei Șiria.

Alte sisteme de încasare la Șiria

Am ajuns, în cele din urmă, să stăm de vorbă și cu reprezentanții Companiei de Apă Arad. Răspunsul l-am primit foarte repede, dar nu rezolvă de fapt problema semnalată de șirieni. Cel puțin pe moment. „Încasarea facturilor de apă se poate face în teren de către casier. Abonații au posibilitatea de a achita facturile prin internet la băncile BCR și Transilvania, cu ordin de plată în conturile deschise la băncile BCR, Transilvania, Raiffeisen, CEC, Mureșul și la casieriile companiei din Pâncota și Covăsânț. Program casierie Covăsânț: miercuri 8:00 – 13:00 (în incinta primăriei) și Pâncota: marți, miercuri și vineri între orele 8:00 – 13:00, joi între orele 14:00 – 17:00. Urmează ca în cel mai scurt timp să se încheie un contract de încasare a facturilor de apă cu alte sisteme de încasare nefinanciare unde se poate plăti fără comision”, au declarat pentru jurnal arădean/Aradon, reprezentanții Companiei de Apă Arad.