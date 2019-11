În sprijinul animăluțelor abandonate din Arad

Aşa cum o fac an de an în preajma sărbătorilor de iarnă, motocicliştii de la „Sons of Dracula” organizează şi anul acesta un eveniment caritabil. Dacă în trecut şi-au îndreptat atenţia spre copiii săraci sau copiii cu nevoi speciale, de data aceasta, sufletele sensibile din club s-au gândit să sară în ajutorul animăluţelor abandonate din Arad.

„Un ceaun din partea casei, muzică și voie bună”. Aşa sună provocarea pe care Clubul motocicliștilor „Sons of Dracula” o lansează celor care doresc să se implice în acţiunea lor. Evenimentul caritabil va avea loc sâmbătă, 7 decembrie 2019, ora 14.00, pe terasa restaurantului Tenis Profi Ponton Arad. Scopul evenimentului este acela de a strânge fonduri pentru a ajuta animăluțele abandonate aflate în grija Asociației „Iubiți Animalele și Natura” din Arad. Ana Ionescu, preşedinta asociaţiei, este dedicată trup şi suflet animalelor abandonate, ajutându-le să aibă şansa unei vieţi mai bune. Acasă la ea, are grijă de 100 de animăluţe abandonate, fără a beneficia de vreun ajutor de la stat sau de la autorităţile locale. Tocmai de aceea, orice mână de ajutor e mai mult decât binevenită.

Dacă nu reuşiţi să ajungeţi la evenimentul caritabil organizat de Clubul motocicliștilor „Sons of Dracula”, nu ezitaţi să îi fiţi alături Asociaţiei „Iubiți Animalele și Natura” făcând donaţii în contul acesteia. Iată detaliile: Banca Transilvania, Sucursala: Agenţia Aradul Nou, SWIFT: BTRLRO22, CUI 31682943, cont EUR – RO59 BTRL EURCRT0V18166202, cont RON – RO04 BTRL RONCRT0V18166201.

Iubiţi animalele? Vreţi să faceţi o faptă bună de sărbători? Nu mai staţi pe gânduri! Mergeţi la evenimentul Clubului motocicliștilor „Sons of Dracula”, ajutaţi Asociaţia „Iubiți Animalele și Natura”!