Inaugurare spectaculoasă: Arad Plaza – locuințe premium în centrul orașului

Cel mai spectaculos proiect rezidențial din vestul țării, Arad Plaza, a fost inaugurat miercuri, 13 iunie, la Arad. Vorbim de finalizarea celor 107 apartamente premium-high, suprafețelor destinate birourilor, dar și a spațiilor comune. Proiectul, inclus în top 5 proiecte premium din România de către Coldwell Banker în 2017, atrage un interes deosebit din partea comunității locale din orașul de pe Mureș.

Dezvoltatorul local Wallberg Properties a finalizat proiectul Arad Plaza, compus din trei corpuri cu o suprafață de peste 20.000 mp construiți. Situat la kilometrul 0 al Aradului, Arad Plaza cuprinde 107 apartamente cu două, trei, patru camere, lofturi și penthouse-uri și peste 1.200 mp de birouri de tip SOHO – small office-home office.

„Proiectul nostru este primul ansamblu rezidențial major cu un amplasament cu adevărat premium, care respectă standarde internaționale pentru această categorie de locuințe, în ceea ce privește conceptul, dimensiunea, calitatea, facilitățile, parcajele și eficiența energetică. Era mult mai la îndemână, atât din punct de vedere a vitezei de dezvoltare și de absorbție, dar și a profitabilității să construim un proiect pe segmentul mediu. Am ales să ne asumăm însă responsabilitatea de a dezvolta un proiect deosebit pentru comunitatea locală, să ne aducem contribuția asupra patrimoniului Aradului, îmbogățindu-l. Construim durabil, un proiect care să stea în picioare și în secolul următor. Propunem un concept unic, de înaltă ținută, la un preț de vânzare situat în jurul valorii de 1.100 euro/mp util, sub prețul mediu pe nou plus vechi din Timișoara. Randamentele obținute din chirii în ansamblul nostru depășesc 8% / an, iar potențialul de apreciere a prețurilor este ridicat, ținând cont de faptul că proiecte similare în Timișoara sunt cu 35-40% mai scumpe și având în vedere potențialul economic al Aradul, oraș aflat în primele 10 din țară ca performanță economică. Aradul este și va fi un nod rutier și logistic strategic, foarte important în contextul convergenței economiei”, subliniază Valentin Morar, CEO-ul Wallberg.

Liniște în centrul orașului

Ceea ce impresionează în mod deosebit este liniștea de care se bucură arădenii într-un ansamlu rezidențial situat chiar în centrul orașului. Ansamblul beneficiază de un grad mare de absorbție fonică datorat unei adevărate centuri de protecție formată de clădirile istorice cu front stradal la Bulevardul Revoluției. „Intimitatea este accentuată și de zidăria dublă între apartamente, dar și de faptul că spațiile comune au fost gândite să asigure funcția de trecere, mai puțin de staționare, asigurând individualitatea și discreția zonelor de locuit, dar având în același timp o peisagistică impresionantă. Toate unitățile sunt gândite în armonie cu lumina naturală și peisagistica ansamblului. Apartamentele Arad Plaza integrează conceptul smart home, utilizând cel mai performant sistem disponibil în prezent pe piața internațională, care permite, printre altele, controlul de la distanță, în orice moment a temperaturii, luminii ambientale sau siguranței, direct de pe telefonul mobil sau tabletă”, punctează arhitectul Bogdan Drig.

Spații de business

În ceea ce privește conceptul office propus de Wallberg Properties, acesta asigură un spațiu de birouri ultracentral potrivit nevoilor business-urilor creative, freelancer-ilor și meseriilor liberale, dar nu numai. „Este vorba despre un concept care va fi tot mai des utilizat în viitor, când numărul persoanelor care vor activa în regim de freelancing sau care vor avea nevoie de o prezență central va fi tot mai mare. Piața muncii se orientează deja în această direcție ceea ce oferă o flexibilitate deosebită și o mare libertate” adaugă Valentin Morar.

Fără doar și poate Arad Plaza contribuie la dezvoltarea urbanistică a orașului, prin creșterea dinamismului zonei ultracentrale a orașului.

Despre Wallberg Properties

Wallberg Properties reunește un grup de companii de dezvoltare imobiliară, coordonat de antreprenorul arădean Valentin Morar, activ pe piețele locale din 2004. Portofoliul companiei include peste 1.000 de apartamente construite în 6 proiecte, situate în diverse orașe ale țării, dintre care amintim Arad Plaza și Bourgeoise Residence finalizate recent în Arad, un proiect de vile din Cluj-Napoca, respectiv proiectul Sunnyville Brașov. Compania are în portofoliu peste 150.000 de mp construiți la o valoare de piață estimată la peste 90 de milioane de euro și pregătește un nou proiect în Timișoara.