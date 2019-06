Încă o jucătoare Under 23 la Arad!

Astfel, oficialii clubului ajungând la un acord cu jucătoarea Alina Pop pentru sezonul 2019-2020. Baschetbalista evoluează ca şi extremă (postul 3), împlineşte 22 de ani şi măsoară 1.77 metri. În ediţia precedentă de campionat a jucat pentru CSM Tg. Mureş, având o medie de 29,23 minute petrecute pe parchet. În ultima fază a campionatului, aceasta a acumulat 7,8 puncte pe meci, 6,5 recuperări, 4,0 pase decisive pentru un indice al eficienţei de 14,5 unităţi.

Alina Pop, care are în CV jocuri pentru naţionalele tricolore U16 şi U20 în întreceri europene, a declarat pentru baschetarad.ro: „Sunt încântată că am reușit să semnez cu echipa din Arad. Este o oportunitate foarte mare pentru mine să cresc în joc. Viitorul sezon reprezintă o adevarată provocare, un pas important în cariera mea. Aradul este o echipă de top, cu rezultate pe măsură. Este un an în care jucătoarele tinere o să aibă un rol important în desfășurarea meciurilor şi avem oportunitatea să creștem alături de sportivele mai experimentate”.