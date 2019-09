Încă un arădean vrea în cursa pentru prezidenţiale

Record de candidaţi arădeni la alegerile prezidenţiale care vor avea loc în această toamnă, în luna noiembrie. După ce Dimitrie Dorin Stoichescu, un arădean plecat la muncă în Norvegia, şi-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale, un al doilea arădean la origini vrea să obţină cea mai importantă funcţie în stat. Paul Zarna, căci despre el este vorba, şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale şi spune că este singura variantă câştigătoare pentru România. Potrivit declaraţiilor acestuia, Zarna, care s-a născut în comuna Beliu, a emigrat cu întreaga familie în Statele Unite ale Americii în anul 1961. „Am plecat din ţară legal, cu întreaga familie, între Crăciunul şi Revelionul anului 1961. În primă fază, câteva luni, am stat în Italia, după care am plecat spre Statele Unite ale Americii. Aici am fost profesor de spaniolă la Indiana University”, se prezintă, succint, arădeanul care vrea să fie preşedintele ţării. Acesta evită să îşi spună vârsta, dar spune că etatea lui nu este, deocamdată, importantă. „La protestele din Piaţa Victoriei oamenii m-au ales drept liderul lor. Dacă aceşti oameni, care au ieşit în stradă pentru o schimbare, m-au ales pe mine să le fiu lider şi să ţin discursuri, eu cred că românii mă vor vota. Sunt cea mai bună opţiune pentru România”, ne-a spus Paul Zarna. Despre ideile lui vizavi de o posibilă victorie, candidatul nu ne-a spus prea multe. Însă cert este că româno-americanul nu a adunat semnături pentru candidatura lui. Aşa că şansele ca el să intre, la modul serios, în competiţie sunt minime.

Candidat la FRF

Numele lui Paul Zarna nu este unul străin pentru ceea ce înseamnă alegeri. În anul 2014 el anunţa că vrea să se înscrie în cursa pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal. Acesta a mai avut o tentativă, în anul 2005, dar atunci dosarul i-a fost respins pentru că Zarna nu avea cetăţenie română, ci doar americană. Ulterior, arădeanul şi-a obţinut şi cetăţenia română. Însă nici în 2014 nu a reuşit să intre în cursă, dosarul lui de candidatură nefiind complet. „Am fost sfătuitorul echipei naţionale la turneul final din SUA, din anul 1994, când s-a atins cea mai mare performanţă fotbalistică a României. L-am sfătuit pe Iordănescu înaintea meciurilor, inclusiv înaintea celui cu Suedia. Atunci i-am spus să îl bage pe Stelea în poartă, în locul lui Prunea. Nu m-a ascultat”, ne-a spus Paul Zarna.