Încă un consilier cu raport de activitate!

Din păcate, în loc să fie o normalitate, publicarea rapoartelor de activitate a consilierilor locali din Arad este prilej de bucurie. Cu toate că legea îi obligă pe consilieri să întocmească un raport de activitate anual, iar pe secretarii consiliilor locale să le publice pe site-urile instituțiilor, la Arad doar doi din cei 23 de membri ai consiliului au aceste documente publicate pe site.

Ei bine, după ce acum câteva săptămâni îl lăudam pe Bogdan Boca pentru faptul că respectase legea, acum o lăudăm pe Adina Liana Dumitrean, cel de-al doilea ales local care și-a publicat raportul de activitate. Aceasta scrie că între iulie 2018 și iunie 2019 a susținut „proiectele de hotărâre privind numărul și cuantumul burselor acordate în învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019”, a vizitat centre de vârstnici și pentru copii alături de voluntari, a participat la „manifestațiile publice unde reprezentanții Consiliului Local Municipal Arad au fost invitați (depuneri coroane, Ziua Imnului, Ziua Armatei, Ziua Drapelului), dar și la Conferințe ca Statul și națiunea română la 100 de ani- perspective europene, Executive boarding meeting – Plenara de primăvară a Adunării Regiunilor Europei”.

Principalele activități menționate în raportul de activitate al consilierei locale sunt cele de voluntariat, în cadrul unor campanii precum „Let’s do it Romania” sau „Puterea rozului”. Totodată, aceasta spune că a participat, printre altele, la deschiderea anului școlar, la o întâlnire organizată de Primăria Timișoara, respectiv la o întâlnire cu directorii instituțiilor de învățământ din municipiu. „Pe plan extern, în calitate de consilier local, am participat la Strângeri de mâini la Arad și Gyula Ungaria”, se arată în raportul consilierei.

Vom reveni pe subiect, cel mai probabil, peste alte aproximativ 20 de zile, când poate un alt consilier local se va trezi să își publice raportul de activitate.