Încă un pas spre tricolor

ARAD. Cinci juniori ai UTA-ei au fost verificați de staff-ul echipei naționale Under 18 a României, într-un trial desfășurat pe sinteticul de pe Șega. Portarul Rafael Zamfir, apărătorii Andrei Haloș și Denis Salka, mijlocașul ofensiv Andrei Gavrilă – toți din generația 2001, plus mijlocașul defensiv Darius Cocriș (născut în 2002) au fost sub lupa selecționerului Laurențiu Roșu.

În circuitul selecționatei erau deja intrați David Miculescu, Damian Isac și Denis Hrezdac, toți trei cooptați în lotul primei echipe a UTA-ei. Fost antrenor la UTA în urmă cu două sezoane, Laurenţiu Roşu e în proces de definitivare a lotului cu care va aborda preliminariile Turului de Elită de anul viitor.