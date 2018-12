Încă un Revelion retro la Arad

Primarul Gheorghe Falcă a anunţat, joi, într-o conferinţă de presă numele invitaţilor la petrecerea de Revelion din acest an. Spectacolul organizat de Municipalitate va avea loc pe platoul din faţa Palatului Administrativ cu începere de la ora 22.00.

Programul va fi deschis de „Fantazia” – cea mai tânără formaţie românească de rock. Înființată în februarie 2014 la Palatului Copiilor din Arad, trupa este formată din Arthur, Andrei, Robert și Radu, îndrumați de prof. Paul Edeleni. „Fantazia” abordează melodii dintr-un spectru larg, de la rock’n roll, hard’n heavy până la power și symphonic metal. Se lucrează la repertoriul de compoziții originale. În vara lui 2014 Fantazia a câștigat o serie de premii la festivalul Muzritm de la Vatra Dornei, unde a obţinut Premiul de popularitate și cinci premii de Locul 1: pentru trupă, solist vocal, chitarist, basist și baterist, în 2015, la a doua participare, câștigând Trofeul festivalului. În 2016, formația de liceeni se înscrie la concursul GBOB România.

După „Fantazia”, pe scenă va urca Kamelia – cunoscută după colaborarea sa cu Puya. Cei doi au realizat împreună piesele „Undeva-n Balcani”, „Change”, „V.I.P.”, „Americandrim” și „Vestul Sălbatic”.

Cap de afiş al Revelionului Centenar sunt cei de „Goombay Dance Band” – o trupă germană creată în 1979 de Oliver Bendt, numită după un mic golf de pe insula Caraibe Sf. Lucia. Muzica lor are un sunet distinctiv (oarecum similar cu cel al trupei Boney M), un amestec de soca, calypso și western pop. Grupul s-a bucurat de un mare succes la începutul anilor ’80, înregistrând astfel de hit-uri numite „Sun of Jamaica”, „Seven Tears” și „Aloha-Oe, Until We Meet Again”.

„Evident, petrecerea se va încheia ca de obicei cu un spectaculos foc de artificii” – a conchis primarul Gheorghe Falcă.