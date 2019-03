Încă un triumf pe semicercul Crișului

Handbalistele arădene au acumulat astfel al zecelea succes în Seria D a ligii secunde, mai făcând un pas apăsat spre turneul semifinal, acolo unde vor ajunge primele două clasate. Marcatoarele Crișului au fost: Puț 9, Damian 7, Klimek 6, Iuga 5, R. Boldor 4, Pașca 3, Petrușe 1, Haidu 1 și proaspăta mireasă Bianca Cherecheși 1, în timp ce principalele realizatoare ale oaspetelor au fost Abodi 9, Vrabie și Petric cu câte 7.



În celelalte jocuri ale rundei cu numărul XVI: CSU Reșița vs. Minaur II Baia Mare 27-24 și CSU Timișoara vs. CSM Tg. Mureș 22-26. Lider neînvins (48 pct.) rămâne echipa din Mureș, Crișul ocupă locul secund, cu 31 de puncte, în timp ce principala urmăritoare, CSU Reșița, are 22 de puncte.

Următoarea adversară a arădencelor este, în 17 martie, la Arad, „lanterna roșie” din Timișoara.