Încă un week-end de TIFF18

Vor mai fi zeci de filme de văzut în cinematografe, câteva concerte de ascultat şi de stabilit marele câştigător. Va mai fi ceremonia de închidere și nu numai.

Sâmbătă, de pildă, la Casa de Cultură a Studenţilor, vine Jean-Michale Barnard cu cine-concertul „Soundtrack of Dreams”.

Multi-premiatul pianist, compozitor, orchestrator și producător Jean-Michel Bernard va putea fi ascultat live la TIFF18. „Bernand este compozitorul preferat al regizorului Michel Gondry pentru care a compus coloana sonoră a mai multor filme, inclusiv „La science des rêves”, pentru care Bernard a fost premiat la Cannes. Compozitorul francez este cunoscut pentru compozițiile unice de pe coloanele sonore ale unor producții cinematografice renumite ca Paris-Manhattan (r. SophieLellouche), Hugo (r. Martin Scorsese) sau Madame Bovary (r. Claude Chabrol). A fost premiat pentru realizările sale de către Uniunea Europeană a Compozitorilor de Muzică de Film, iar în 2017 a fost distins cu Grand Prix SACEM”, spun organizatorii evenimentului.

Cine-concertul „Soundtrack of Dreams” va include compoziții proprii, dar și piese celebre ale altor compozitori care au creat muzică de film, precum Lalo Schifrin sau Ennio Morricone. Invitata specială a serii va fi Kimiko Ono, solista cu care Bernard concertează de peste două decenii.

Un mix de emoții, intrigă și poezie, completat de un sound alternativ, cu influențe trip-hop, made in Cluj, Blue Velvet e gata să cucerească publicul TIFF sâmbătă, pe 8 iunie, de la ora 20:30.

Blue Velvet, formaţie deja cunoscută ascultătorilor locali, pentru festivalurile locale la care a participat (Jazz in the Park, Jazz in the Street și alte evenimente), închide seria de concerte la Tiff. „Cel mai mare impact pentru public sunt vocea interpretei și apariția ei scenică, precum și chitara solo. Pentru cei care sunt familiari cu Portishead sau Hooverphonic, unele piese duc destul de mult către sound-ul acestora”, spun organizatorii festivalului. Concertul de la Casa Tiff e cu intrare gratuită.

Cinema Arta, Cinema Florin Piersic, Cinema Victoria, Casa de Cultură a Studenţilor, Piaţa Unirii Open Air, Cinema City Iulius Mall, Casa Tiff, Iulius Park Open Air, Institutul Francez Cluj Open Air, Someş Open Air, Cinema Mărăşti, Universitatea Sapientia şi Cinema Dacia sunt locațiile care îi așteaptă pe iubitorii filmului până duminică inclusiv.

Aperitiff-ul e cea mai bună sursă de informație zilele astea la Cluj, așa că dacă ai timp dă o fugă până la Cluj, ia Aperitiff-ul și lasă-te furat de atmosfera de film. Merită.