Încătușat în plin centrul Aradului

Tânărul „acosta” persoane pe stradă, vizavi de kilometrul zero, în special de sex feminin, și încerca să le determine să se înscrie la o așa zisă școală de fotomodele, spunându-le că vor putea participa la ședințe foto, că vor avea șansa să facă reclamă unor produse cosmetice sau să pozeze pentru branduri celebre de îmbrăcăminte etc. Luat la întrebări de polițiști în legătură cu ceea ce face și pus să prezinte o carte de identitate, brașoveanul a refuzat vehement acest lucru. Așa că polițiștii au procedat la încătușarea lui, urmând ca apoi să îl transporte la sediul Poliției pentru stabilirea identității. Oamenii legii au descoperit că tânărul are 29 de ani și este din județul Brașov. Acesta s-a ales cu o amendă în valoare de 500 de lei pentru refuz de legitimare. Polițiștii au mai aplicat o sancțiune contravențională, de data aceasta în valoare de 3.000 de lei, unui bărbat de 30 de ani, din București – coleg de-al tânărului din Brașov – pentru că a încercat să-i împiedice pe polițiști să-l încătușeze și să-l transporte e braşoveanul de 29 de ani, la sediul Poliției Arad.

Din 2014

În 2014, Jurnal arădean și www.aradon.ro a scris despre modul în care mai mulți arădeni au căzut în plasa unei astfel de firme. Modul de acționare era același: acostau oameni pe stradă, în fața fast food-ului McDonalds. Părinții unui băiețel în vârstă de un an au fost înșelați în 2014 de către reprezentanții firmei cu 200 de euro. Celor doi li-i s-a spus că trebuie să achite 200 de euro, în schimbul unui contract de reprezentare, urmând ca băiețelul lor să participe la ședințe foto pentru brand-uri celebre. Bineînțeles că după ce au încasat banii, reprezentanții firmei nu au mai fost de găsit. Părinții copilului au depus o plângere penală la Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

Iată însă că același tip de înșelăciune a reapărut în Arad. Bineînțeles că numele firmei a fost schimbat, la fel și oamenii. Important este să nu vă lăsați înșelați de acești indivizi.