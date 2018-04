Încep lucrările la drumul de la Neudorf spre județul Timiș

Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, a semnat contractul de execuţie a lucrării de modernizare a drumului judeţean între Neudorf şi limită de judeţ Timiş. Ceea ce înseamnă că până la mijlocul lunii mai utilajele vor lucra la modernizarea celui mai distrus drum judeţean.

Valoarea lucrărilor este de aproximativ 5,8 milioane lei, durata de execuţie fiind de 12 luni „Lucrările vor începe în prima parte a lunii mai. Reabilitarea acestui drum rezolvă una dintre marile probleme ale judeţului, legătura dintre Valea Mureşului şi judeţul Timiş, respectiv accesul mai uşor la autostradă. Am spus că avem o strategie pentru modernizarea drumurilor din judeţul nostru şi ea începe să producă efecte de anul acesta. Ne-am propus să modernizăm 300 km de drum judeţean, majoritatea din proiectele câştigate de Consiliul Judeţean, dar vom realiza lucrări şi din resurse proprii. Vă reamintesc că zilele trecute, în şedinţa de Consiliu Judeţean, am alocat din rezerva bugetară suma de 39 de milioane de lei pentru modernizarea drumului Gurahonţ-Dieci-Buteni şi tot din rezerva bugetară am alocat fondurile necesare modernizării drumului Pecica-Turnu. Pe drumul Arad-Şiria-Pâncota-Buteni suntem în curs de realizare a proiectului tehnic şi sper ca anul acesta să începem lucrările de modernizare şi acolo. Vom avea lucrări importante în judeţ!” – a declarat vicepreşedintele Sergiu Bîlcea.

Potrivit informațiilor furnizate de CJA, drumul de la Neudorf spre limita cu județul Timiș nu a mai fost reabilitat și consolidat de aproape 50 de ani.

