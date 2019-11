Începe măcelul în deconcentrate?

Învestirea Guvernului liberal condus de Ludovic Orban aduce cu sine și o furtună în teritoriu. Vorbim despre instituțiile deconcentrate, aflate în subordinea Executivului de la Centru și unde se anunță schimbări majore. Actualii șefi de instituții au fost amenințați cu demiterea, dar și cu o serie de audituri, precum și posibile probleme în Justiție. Măcelul din deconcentrate a fost anunțat încă de acum câteva săptămâni de către președintele PNL Arad, Gheorghe Falcă, cel care a cerut demisiile de onoare a mai multor șefi de instituții. Acum, când liberalii au preluat Guvernarea, conducerea organizației județene a venit cu solicitări și mai concrete, totul în cadrul unei conferințe de presă.

În prezența lui Iustin Cionca, Sergiu Bîlcea, Călin Bibarț, Geanina Pistru, Răzvan Cadar și Ionel Bulbuc, președintele PNL Arad – europarlamentarul Gheorghe Falcă a lansat o serie de acuze directe cu privire la activitatea directorilor de instituții. „Voi solicita să se realizeze un audit și să vedeți modul în care s-a intervenit în zona Prefecturii pentru a se realiza anumite retrocedări și așa cum am spus, pe fiecare domeniu vă vom prezenta cum instituția a trecut din instituție publică în instituție de interes personal PSD. Am transmis un mesaj celor din Poliție, nu știu cum l-au recepționat dar știu ce urmează. Vom prezenta modul în care au fost unele dosare a unor primari oprite, nefiind soluționate în niciun fel. Vom solicita un audit la Garda de Mediu să vedem de la modul în care s-au făcut angajările, până la activitatea instituției. Același lucru se va întâmpla la Inspectoratul Școlar, acolo unde a fost o luptă între cele două tabere, Fifor și Căprar. Ne interesează și activitatea doamnei de la ITM, vrem să vedem și activitatea de la ARR, de la DSVSA, Inspectoratul de Stat în Construcții, dar și de la Direcția Silvică”, a punctat Falcă. Acesta a ținut să precizeze că vor fi făcute nu mai puțin de 12 audituri în instituții, urmând ca rezultatele acestora să confirme dacă se impun și alte măsuri. „Noi am sesizat din punct de vedere politic, am luat atitudine, rămâne ca rezultatul controalelor să arate în ce direcție se va merge”, a mai spus Falcă, făcând referire la eventualele dosarele în Justiție a celor amintiți.

Acesta este, fără doar și poate, doar începutul unei lupte la baionetă ce va fi dată pe frontul instituțiilor arădene.