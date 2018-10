Începe Media Art Festival Arad

Vineri, de la ora 18, la Secția de Științele Naturii a Complexului Muzeal Arad (sala kinema ikon), din Palatul Cultural, va avea loc deschiderea Media Art Festival, cu vernisarea expozițiilor „1. Galapagos Go / No Go > 2. Out of Sync Superposition > 3. Infocalipsa după Ockham = un cabinet de curiozități unde exponatele coabitează cu lucrări digitale interactive, proiecții, instalații media, video, realitate augmentată”. De la 18:30, vor începe performance-uri artistice semnate de Ioana Vreme Moser, Livia Mateiaș și Cinetik.

Sâmbătă, 6 octombrie, de la ora 5 după-masa, va fi deschise la Muzeul de Artă Arad, în sala kinema ikon, expozițiile „Etho-Tekturi, media installations on/offline” și „RetroWalk Decades to the Sun, performative installation”.

„Expoziția principală propune interjecții și intersecții cu/printre galeriile și exponatele secției de Știintele Naturii de la Complexul Muzeal Arad. Intervențiile în spații atipice sau non-convenționale au devenit caracteristice festivalului. Aceste gesturi nu trebuie să fie percepute în opoziție cu estetica cubului alb. Reacțiile sunt mai degreabă unele pozitive, perturbări delicate și totuși sigure pe sine ale parametrilor și circumstanțelor date. Căutăm modalități de joacă, folosind spațiile disponibile pe post de pretext. Preocupările noastre în domeniul artei și tehnologiei reunesc un grup eterogen de artiști/e multimedia. Publicul va experimenta, și va regăsi un spațiu bine-cunoscut dar modificat, nostalgia sitului fiind întreruptă prin instalații și dispozitive mai mult sau mai puțin subtile. Festivalul promovează artiștii tineri, caută să motiveze producătorii locali și să faciliteze crearea unor rețele de colaborare internaționale în domeniul cultural. O serie de evenimente conexe au fost planificate în cadrul festivalului, care va include în seara deschiderii lucrări de performance, sunet / muzica, și proiecții multimedia. Muzeul de Artă Arad găzduiește un proiect digital on/offline și o instalație performativă”, spun Călin Man și Ileana Selejan, curatori ai festivalului.