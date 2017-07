Începe procesul în cazul fraţilor Vlai

TIMIŞOARA. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au anunţat că au finalizat rechizitoriul în cazul fraţilor Adelin şi Florin Vlai şi i-au trimis pe cei doi în judecată. Mai mult, alte patru persoane sunt inculpate în acest proces. Avocatul Adelin Vlai, care se află în arest preventiv, este acuzat de trafic de influenţă în formă continuată. Fratele său, chimistul Florin Vlai, trimis în judecată în libertate, este acuzat de fals intelectual, uz de fals şi favorizarea făptuitorului, toate în formă continuată. Nicoleta Burchiu este un nume nou care apare în dosar. La fel ca şi Florin Vlai, şi aceasta este chimist în cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Arad. Nicoleta Burchiu este acuzată de favorizarea făptuitorului, uz de fals şi fals intelectual. Alte nume noi care apar în dosar sunt cele ale Dianei Gabriela Groza şi a lui Adrian Ioan Brănişcan. Se pare că cei doi ar fi apelat la serviciile oferite de fraţii Vlai, fiind trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de cumpărare de influenţă, dar şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. În sfârşit, ultimul nume de pe lista inculpaţilor este cel al lui Marian Rohozneanu, acesta fiind acuzat de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Dar să vedem ce spun procurorii DNA: „În perioada februarie-iunie 2017, inculpatul Adelin George Vlai a pretins şi primit de la inculpaţii Adrian Ioan Brănişcan, Diana Gabriela Groza şi o altă persoană, toţi cercetaţi pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, sumele de 14.500 de lei (9.000 de lei şi 5.500 de lei) şi 2.300 de euro. Banii respectivi au fost primiţi de inculpat pentru a-şi folosi influenţa reală ce o avea asupra fratelui său, Florin Gabriel Vlai, pentru ca acesta din urmă, chimist în cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Arad, să emită buletine de analiză toxicologică favorabile persoanelor respective. Concret, inculpatul Florin Gabriel Vlai a menţionat, în fals, în documentele respective valori ale alcoolemiei sub 0,80 g/l alcool pur în sânge, aspect care ar fi atras răspunderea persoanelor respective doar din punct de vedere contravenţional. În aceeaşi manieră a procedat şi inculpata Nicoleta Burchiu, în total cei doi chimişti emiţând buletine de analiză toxicologică false pentru patru persoane: inculpaţii Diana Gabriela Groza, Adrian Ioan Brănişcan, Marian Rohozneanu şi o altă persoană. Prin această conduită, inculpaţii Florin Gabriel Vlai şi Nicoleta Burchiu au oferit ajutor celor patru persoane în scopul îngreunării sau împiedicării tragerii acestora la răspundere penală pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului”, se arată în comunicatul de presă al DNA. Aşadar, toţi cei şase enumeraţi mai sus au fost trimişi în judecată, dosarul fiind înaintat Curţii de Apel Timişoara cu propunerea ca Adelin Vlai să rămână în arest preventiv.

Florin Vlai, chimistul de la Medicina Legală, mai are un dosar penal pe aceeaşi speţă. Acesta a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad tot pentru comiterea infracţiunilor de fals intelectual, uz de fals şi favorizarea făptuitorului, toate în formă continuată.