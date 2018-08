Începe războiul pe închiderea drumului spre Via Carmina

Închiderea drumului spre Via Carmina a declanşat un război în care sunt implicaţi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, pe de o parte, şi Primăria Vladimirescu şi Imotrust pe de altă parte. La o zi distanţă de la momentul în care drumarii au montat un parapete, blocând drumul spre cartierul Via Carmina, dezvoltatorul imobiliar, având în spate Primăria Vladimirescu, a declanşat războiul. Cei de la Imotrust au dat publicităţii un comunicat de presă în care acuză DRDP de faptul că a blocat un drum care există în evidenţele cadastrale încă de acum 100 de ani. „Urmare a blocării accesului din/înspre Cartierul Via Carmina la DN 7, societatea Imotrust SA, prin reprezentanţii săi, împreună cu Primăria Comunei Vladimirescu, a depus astăzi (vineri-n.r.) o adresă comună către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Direcţia de Drumuri şi Poduri Timişoara, Secţia de Drumuri Naţionale Arad prin care s-a solicitat dezafectarea parapetului montat, motivat de faptul că: acest parapet blochează un drum public care funcţionează legal şi care se află în evidenţele cadastrale ale Comunei Vladimirescu de mai bine de 100 de ani; acest drum public blocat deserveşte cartierul rezidenţial Via Carmina în incinta căruia există un spital, o Biserică, mai multe societăţi comerciale, birouri şi peste 400 de case construite, fiind afectate astfel condiţiile de siguranţă şi fluidizarea circulaţiei pentru toţi locuitorii/bolnavii/angajaţii/vizitatorii entităţilor menţionate mai sus”, se arată în comunicarea celor de la Imotrust.

Aruncă „mâţa moartă” la drumari

Reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar spun că nu au fost anunţaţi despre măsurile extreme pe care le-au luat cei de la DRDP şi că vor încerca să rezolve problema accesului spre cartier cât mai repede posibil. „Dorim să comunicăm locatarilor cartierului Via Carmina că suntem în asentimentul lor, mai ales că aceasta decizie din partea CNAIR a fost luată fără a transmite o înştiinţare prealabilă. De-a lungul timpului, societatea noastră a întreprins nenumărate demersuri pentru obţinerea unei Autorizaţii de Construire, prin care să se realizeze accesul în DN 7, răspuns care nu a venit din partea autorităţii sus menţionate. În ultima şedinţă comună la care au participat şi reprezentanţii CNAIR s-a solicitat sprijin din partea dânşilor în vederea realizării accesului, prin semnarea unui protocol prin care societatea noastră să poată implementa soluţia de trafic agreată deja. Societatea Imotrust a avut încă de la început intenţia de a construi soluţia tehnică din PUZ, şi-a bugetat banii pentru lucrare, dar realizarea efectivă a depins de anumiţi factori externi care au blocat lucrările – terenurile necesare pentru construirea accesului nefiind în totalitate în proprietatea societăţii noastre”, se mai arată în comunicatul dezvoltatorului imobiliar. Concluzia e simplă: Imotrust a cam pus caii înaintea căruţei. A promis că face drum autorizat, dar a omis faptul că nu deţine terenurile pentru a realiza acest drum. Aşa că, acum, s-a ajuns în situaţia în care sute de oameni sunt aproape izolaţi, având acces spre propriile proprietăţi doar pe o străduţă îngustă, plină de gropi, aflată în Vladimirescu. JA-A.G.

Vor cooperare

În finalul comunicatului, cei de la Imotrust spun că „sperăm ca măcar acum autorităţile şi proprietarii terenurilor să fie cooperanţi în vederea finalizării lucrării. Până la soluţionarea accesului, pentru preîntâmpinarea îngreunării traficului din cartier generată de blocarea accesului, vom asigura soluţii pentru fluidizarea traficului pe alte drumuri interioare”.