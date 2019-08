Începutul la care visam

Succese cu acelaşi scor, 3-0, împotriva a două dintre pretendentele la promovarea în elita fotbalului românesc: acasă, cu Dunărea Călăraşi, şi pe „Ilie Oană”, din Ploiești. Şi „Bătrâna Doamnă” rămâne lider și după etapa cu numărul doi a stagiunii 2019-2020, spre bucuria fanilor care pot visa cu ochii deschişi. Cu un Iacob imperial între buturi şi un joc disciplinat tactic, elevii pregătiţi de Laszlo Balint au predat o lecţie de fotbal „lupilor galbeni”.

Meritul echipei

Modest, atent la detalii, tehnicianul utist a vorbit despre succesul de la Ploieşti: „Am luat trei puncte importante, după un meci extrem de dificil. Petrolul a avut momente de mare presiune, dar am avut un portar în zi mare, care confirmă forma bună din acest start de sezon, dar și valoarea. Nu am primit gol în două etape, este meritul echipei, dar și al portarului. În plus, reușim să reacționăm, să trecem de momentele grele și asta ne ajută foarte mult. Rezultatul e puțin exagerat, dar victoria nu poate fi pusă la îndoială. I-am felicitat pe băieţi, dar trebuie să rămânem echilibrați, să ne revenim repede după efort. Avem puține zile până la meciul următor de acasă, sper să jucăm în faţa unui stadion plin și să confirmăm forma din primele două etape”.

Eşec nedrept

Flavius Stoican, antrenorul ploieştenilor, consideră că băieţii lui au avut ghinionul de a da peste un portar Iacob în mare formă. „Este un rezultat neconform cu realitatea din teren. Eșecul e nedrept, noi am controlat jocul, ne-am creat multe ocazii, însă a fost o zi în care aveam senzația că, orice am face, mingea nu intră în poartă. Portarul Iacob a prins o zi de grație, UTA s-a apărat și și-a văzut scopul. Dar, roata se învârte, rezultatele se întorc, mai sunt 36 de etape” – a spus Stoican.

Vine Csikszereda

Delegaţia roş-albă se întoarce astăzi, pe calea aerului, acasă şi de miercuri începe prepararea jocului cu nou promovata Csikszereda Miercurea Ciuc. Confruntarea are loc sâmbătă, ora 11, pe arena Motorul din Aradul Nou, fanii utişti fiind aşteptaţi în număr cât mai mare pentru a-şi purta favoriţii spre o nouă victorie. Pentru că locul din fruntea clasamentului obligă.