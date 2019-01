Incertitudine la plecări și veniri

Arad. Lucrurile nu sunt tranșate la UTA, din punct de vedere al jucătorilor la care se renunță, sau care vin. Asta, deși luni încep pregătirile.

Andrei Enescu, plecat!

Unul din jucătorii de care UTA se va despărți aproape sigur este Andrei Enescu. Jucătorul este la final de contract, iar conducerea clubului nu pare interesată să prelungească înțelegerea. De ce? Pentru că Enescu ar avea cel mai mare salariu, iar el nu se justifică dacă ne luăm după evoluțiile sale din tur.

Dacă ar fi să ne luăm după Ionuț Popa, acesta l-ar vrea pe jucător, dar la mijloc sunt banii. Dacă antrenorul va aduce bani de acasă, pentru a completa oferta clubului, atunci poate că Enescu se va întoarce la UTA. De urmărit!

Se vorbește despre jucători precum A. Iuga, D. Dan, sau C. Matei, că nu mai sunt doriți la echipă. Primii doi, pentru că au jucat puțin spre deloc și nu mai intră în planurile de viitor, iar ultimul pentru că nu se ridică la nivelul așteptărilor. Totuși, C. Matei e sub contract cu clubul și nu va pleca în orice condiții.

„Nu s-a renunțat la nimeni deocamdată, vă spun doar că Enescu nu mai are contract. Poate că luni se va discuta despre rezilieri” – ne-a declarat Ionuț Popa.

Nu se știe cine vine

La capitolul sosiri, „ceața” e și mai mare. Niciun nume cert nu există deocamdată. „Discutăm și iar discutăm, dar nu e nimic concret. Începem mai repede cu o săptămână față de celelalte echipe, e un avantaj, avem câteva zile în plus față de celelalte echipe să ne organizăm. Vedem zilele viitoare ce va fi” – a mai spus Ionuț Popa.

Luni, la „Motorul”

UTA sună adunarea luni, la ora 15.30, pe arena din Aradul Nou. Prima „mișcare” se va desfășura, cel mai probabil, pe „Motorul” II, iar la fața locului vom afla cine sunt jucătorii care au plecat și cei care au sosit.