Închisoare pentru poliţistul din Arad care a omorât un om

Cât credeţi că valorează viaţa unui om? Ce pedeapsă primeşte un poliţist care, beat fiind, omoară o persoană care traversează regulamentar pe trecerea de pietoni? Mai puţin de patru ani de închisoare. Judecătorii Judecătoriei Arad au emis sentinţa în dosarul în care Florin Claudiu Fedor, subofiţer în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, a fost acuzat de ucidere din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului. Iar sentinţa pare a fi una blândă, dacă este să ne luăm după gravitatea faptei comise de cel care se intitula om al legii. Trei ani şi opt luni de închisoare va executa Florin Claudiu Fedor. Aici au fost contopite două condamnări, una pentru ucidere din culpă şi alta pentru conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Dacă va fi un deţinut model, Fedor ar putea ieşi din închisoare după ce va efectua două treimi din pedeapsă, adică mai puţin de doi ani şi jumătate.

Dar să vedem cum arată decizia Judecătoriei Arad în această speţă: „condamnă pe inculpatul Fedor Florin Claudiu – în prezent arestat preventiv în cauză în Penitenciarul Arad, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din totalul celeilalte pedepse stabilite, adică un spor de 8 (opt) luni închisoare, pedeapsa rezultantă stabilită fiind de 3 (trei) ani şi 8 (opt) luni închisoare”. Judecătorii au decis, totuşi, ca pedeapsa să fie una cu executare, nu cu suspendare, chiar dacă pedeapsa rezultantă este mai mică de patru ani. Totodată, au stabilit să deducă din pedeapsă perioada pe care poliţistul a petrecut-o în arest preventiv.

Şi despăgubiri

Rudele arădeanului decedat pe data de 6 martie, după ce a fost accidentat mortal de poliţistul beat, vor primi despăgubiri. Judecătoria Arad a decis ca T. Maria să primească de la Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance SA suma de 50.000 de euro cu titlu de daune morale şi 5.531 de lei cu titlu de daune materiale. T. Ioan Marian va primi de la aceeaşi societate de asigurare suma de 50.000 de euro cu titlu de daune morale. Tot prin sentinţă, T. Oana Raluca va primi şi ea daune morale de 50.000 de euro şi 1.236 de lei cu titlu de daune materiale. Restul pretenţiilor au fost respinse.

Au făcut deja apel

Sentinţa Judecătoriei Arad nu este una definitivă. Aceasta a fost atacată deja cu apel atât de către Florin Claudiu Fedor, cât şi de către societatea de asigurare. Curtea de Apel Timişoara a preluat dosarul, iar primul termen al procesului a fost stabilit pentru data de 22 august.