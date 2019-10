Incidente rutiere în Arad cauzate de șoferi aflați sub influența alcoolului

ARAD. Polițiștii arădeni cercetează un tânăr de 28 de ani și un bărbat în vârstă de 60 de ani, implicați în evenimente rutiere cauzate de consumul de alcool, soldate exclusiv cu pagube materiale. Astfel, luni, 30 septembrie, șoferul în vârstă de 28 de ani, din Lipova, a condus un autoturism pe strada Nicola Alexici din municipiu, iar la intersecția cu strada Iacob Cardoș a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu două autoturisme parcate. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolemie de 1,08 mg./l. alcool pur în aerul expirat. În aceeași zi, un bărbat în vârstă de 60 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 683, înspre Zădăreni, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ieșind în afara părții carosabile, unde s-a răsturnat. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolmie de 0,98 mg./l. alcool pur în aerul expirat. „Conform procedurii, s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stablirii cu exactitate a alcoolemiei, cei doi conducători auto fiind cercetați penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice”, au precizat reprezentanții IPJ Arad.

Legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 mg./l. alcool pur în sânge (0,40 mg./l. în etilotest). De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reţinut fără drept de circulaţie. O concentraţie alcoolică în sânge sub această valoare situează fapta în zona contravenţională şi se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 9 şi 20 de puncte, iar ca măsură complementară permisul de conducere este suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.