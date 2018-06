Inconștienții din traficul arădean

Polițiștii Secției nr. 9 Rurală Sebiș au depistat o tânără de 21 de ani, din Ignești, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 793/C, pe raza orașului Sebiș, fără a deține permis de conducere. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că tinerei i-ar fi fost încredințat autoturismul, spre a-l conduce, de un tânăr de 21 de ani, din Beliu, care ar fi avut știință despre faptul că tânăra nu deține permis de conducere. Pe numele celor doi tineri au fost întocmite dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul pe drumurile publice, fără a avea permis de conducere, respectiv încredințarea pentru a conduce a unui vehicul unei persoane care nu deține acest drept. De asemenea, polițiștii Biroulu Rutier au depistat un bărbat de 49 de ani, din Vladimirescu, în timp ce conducea un moped pe Calea Romanilor, emanând halenă alcoolică. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolemie de 0,65 mg./l. alcool pur în aerul expirat. Totodată, polițiștii au constatat că mopedul nu este înmatriculat, iar bărbatul care l-a condus nu deține permis de conducere. „Conform procedurii, s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, pe numele bărbatului fiind întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, sub influența alcoolului și fără a deține permis de conducere”, au declarat reprezentanții IPJ Arad. Pe raza orașului Ineu, polițiștii de aici au prins un tânăr de 31 de ani, din Sebiș, care conducea o autoutilitară cu remorcă pe DJ 792. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că numerele de înmatriculare ale remorcii, eliberate de autoritățile belgiene, nu sunt valabile, remorca nefiind înmatriculată. Pe numele tânărului a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de tractare a unei remorci cu număr fals de circulație și neînmatriculată.