Inconştienţii din traficul arădean

Mai mulţi bărbaţi au fost prinşi de poliţişti, în trafic, conducând ori fără a avea permise auto, ori fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, ori cu numerele de înmatriculare provizorii expirate. În toate cazurile, poliţiştii au întocmit dosare penale. Astfel, doi bărbați au fost depistați pe drumurile publice conducând autoturisme fără a deține permis de conducere: Astfel, unul dintre bărbaţi – în vârstă de 33 de ani – a fost depistat pe strada Pădurii, iar celălalt – de 29 de ani – pe raza comunei Şiria.

Pe numele lor au fost întocmite dosare pentru că au condus autoturisme pe drumurile publice fără a deţine permis de conducere. Pe DN 79, în afara localității Șimand, oamenii legii au mai depistat un bărbat de 43 de ani din Cermei care conducea un autovehicul având numerele de înmatriculare provizorii cu valabilitatea expirată din 4 ianuarie 2017, în timp ce pe DC 9, pe raza localității Craiva, un bărbat de 50 de ani, din aceeași localitate conducea un autoturism având o alcoolemie de 0,73 mg./l. alcool pur în aerul expirat.

„Conform procedurii, în cazul celui depistat sub influența alcoolului, s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele celor doi au fost întocmite dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism neînmatriculat, respectiv conducere sub influența alcoolului”, au precizat reprezentanţii IPJ Arad.