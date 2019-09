Încurcături cu mistreţi, la Archiş

ARCHIŞ. Ravagiile pe care le fac mistreţii pe terenurile cultivate de agricultori nu mai sunt o noutate pentru judeţul Arad. Acum a venit rândul localnicilor din comuna Archiş să se plângă de distrugerile provocate de porcii sălbatici. Oamenii povestesc că anii anteriori erau mai puţini mistreţi, dar „acum câte 40 intră într-o seară într-o parcelă şi nu mai lasă nimic”. Sătenii consideră că soluţia care ar putea pune capăt problemelor lor este diminuarea efectivelor de mistreţi.

„Bătaie de joc!”

„În zonă sunt o grămadă de mistreţi care distrug toate recoltele sătenilor: porumb, ovăz… tot! Suntem pur şi simplu disperaţi. Eu, de pe 150 de ari, am recoltat doi saci de ovăz. Vecinii de lângă mine, la fel. Porumbul e distrus în proporţie de 80-90% la multă lume, iar oamenii se gândesc să nu mai cultive nimic din cauza mistreţilor. Cei care răspund de fondul de vânătoare au fost chemaţi luni, 9 septembrie, la Primărie, împreună cu cei de la Garda de Mediu, dar cei de la fondul de vânătoare nu au venit.

Trebuie să facem ceva! Că nu mai semănăm nimic şi atunci lăsăm tot la mistreţi” – spune, revoltat şi neputincios deopotrivă, Gabriel Curt.

Localnicii din Archiş povestesc că au mai fost şi anii trecuţi probleme similare, dar nu de o asemenea amploare. „Acum e bătaie de joc ce se întâmplă! Iar cei de la fondul de vânătoare – care ţin mistreţii acolo – nu fac nimic. Înainte le duceau să mănânce în pădure, acum nu mai le duc, iar mistreţii vin să mănânce, că sunt flămânzi. Şi vin şi distrug toate recoltele oamenilor. Oameni care investesc în jur de 3.000-4.000 de lei într-un hectar de pământ şi… nu rămân cu nimic. Atunci nu mai are rost să mai semeni nimic! Sunt tot mai mulţi săteni care nu mai vor să pună nimic, pentru că investiţia nu are rost” – zice Gabriel Curt.

În încercarea de a-i opri pe mistreţi să mai pătrundă pe terenul său, localnicul mărturiseşte că „anul trecut am cumpărat tun. Am dat pe el 600 de lei, plus butelia şi… cu tot cu tun, au venit mistreţii pe holdă şi au mâncat jumătate din cultură, până la tun. Nimic nu au mai lăsat! Vai şi amar!”

Şi Primăria e nemulţumită

Contactat de Jurnal arădean/ Aradon, viceprimarul comunei Archiş, Pavel Nelu Horhat, a confirmat problemele semnalate de cetăţeni şi neputinţa administraţiei locale în faţa acestor probleme. Edilul a precizat că, pe lângă faptul că reprezentanţii fondului de vânătoare nu au participat la întâlnirea din 9 septembrie, aceştia nu au răspuns nici la telefoanele repetate ale Primăriei, manifestând un dezinteres total faţă de necazul sătenilor. În plus, spune viceprimarul, nu au achitat nici taxele pe care le datorează Primăriei pentru închirierea terenurilor din fondul de vânătoare.

„Când am reuşit să vorbesc cu ei, mi-au spus că oamenii trebuie să stea să-şi păzească terenurile unde au culturi, ca să nu intre mistreţii pe ele. Dar oamenii au semănat pe parcele diferite, nu pot fi în mai multe locuri în acelaşi timp… Anul trecut au fost aceleaşi probleme şi le-au spus oamenilor că îi desplăteşte, că le dă câte un porc… dar nu au mai venit până e lumea!” – relatează Pavel Nelu Horhat.

40 de mistreţi împuşcaţi

Dacă şi sătenii, şi autoritatea locală arată cu degetul spre fondul forestier, să vedem ce are de spus administratorul acestuia! Răspunde acuzaţiilor Călin Ludae, director în cadrul Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Rovina”, care administrează fondul de vânătoare 50 Archiş.

„Noi, până acum, ne-am îndeplinit toate atribuţiile cu privire la mistreţi: goană de îndepărtare a vânatului de la culturi – cam o dată pe săptămână; organizat vânători – aproape în fiecare zi sau tot la două zile; băgarea mâncării în teren, la punctele de hrănire; împuşcarea mistreţilor” – susţine Călin Ludae.

Câţi mistreţi au fost împuşcaţi până acum? – l-am întrebat pe administratorul fondului de vânătoare de la Archiş. „Undeva la aproape 40, în condiţiile în care cota de recoltă este 75 de mistreţi în acest an. Deci au fost puşcaţi deja jumătate din cotă, sezonul de vânătoare încheindu-se la 15 mai.”

„Şi proprietarii au obligaţii”

Dincolo de aceste detalii, Călind Ludae face referire şi la obligaţiile pe care le au agricultorii faţă de culturile lor. „Aşa cum eu, ca gestionar de fond de vânătoare, am nişte atribuţii, la fel şi oamenii au atribuţiile lor. Ei trebuie, prin lege, să asigure paza culturilor lor. Eu nu zic că pagubele nu s-au creat din cauza mistreţilor, dar s-au creat şi din cauza porcilor de casă şi a cailor, la unele culturi. (…) Dacă oamenii nu îşi dau interesul ca să-şi păzească puţin culturile şi să colaborăm între noi, ce pot eu să fac?” – zice directorul AVPS „Rovina”.

Călin Ludae se arată mirat că, exceptând o singură persoană care l-a contactat în urmă cu trei săptămâni, niciun localnic nu i s-a plâns de distrugerile şi pagubele provocate de mistreţi. În plus, directorul „Rovina” precizează că evaluarea pagubelor „nu se face acum, când porumbul este la cules, ci când e în lapte”.

Cât priveşte despăgubirile pe care administratorul fondului de vânătoare le-ar fi promis anul trecut sătenilor, dar nu le-a acordat, directorul „Rovina” a replicat: „Cui să promit despăgubiri când noi nici nu am vorbit cu nimeni?! Nici cu viceprimarul, nici cu vreo altă persoană.”

Nemulţumirile Asociaţiei

Apoi, Călin Ludae a ridicat puţin tonul, precizând următoarele: „Auziţi, mistreţii nu sunt ai mei! Dumneavoastră aşa să înţelegeţi! Noi suntem un fel de gestionar al fondului de vânătoare. Fondul de vânătoare nu este al meu. Fondul de vânătoare este al statului. Mistreţii sunt ai statului. Şi vânatul este al statului. Eu am un contract cu statul, prin care trebuie să îmi îndeplinesc anumite condiţii şi să fac anumite chestii pe parcursul unui an. Atâta tot! Eu nu pot să ies din lege. Eu nu pot să vânez mistreţul pe timp de noapte. La ora 11 noaptea, când mă duc – că merg! – la culturi ca să puşc un mistreţ sau să păzesc cultura omului, eu îmi expun permisul de vânătoare şi permisul de port-armă. Pentru că, dacă vin cei de la Arme, îmi confiscă armele şi îmi fac dosar penal pentru braconaj. Pentru că legea nu-mi permite să puşc mistreţul la lumina de la lanternă sau la farurile maşinii. Toate cad pe noi. Dar legile din România nu eu le-am făcut!” – a conchis Călin Ludae.

Alte două negări…

În ceea ce priveşte absenţa de la şedinţa convocată de administraţia locală din Archiş, Călin Ludae susţine că nu a fost invitat la nicio întâlnire organizată de Primărie pe tema distrugerilor provocate de mistreţi. Referitor la datoriile asociaţiei către Primărie – despre care a vorbit viceprimarul Horhat –, directorul AVPS „Rovina” spune că „nu este adevărat”, că nu există nicio factură neachitată: „Din câte ştiu eu, noi, gestionarul fondului de vânătoare, nu avem nicio datorie faţă de Primăria Archiş.”