Îndrăgostiţii, trataţi cu Brahms, Schubert şi Freddie Mercury

De Ziua Îndrăgostiţilor, cu muzică bună. Aceasta este invitaţia celor de la Filarmonica de Stat Arad, pentru toţi cei care cred în… Sfântul Valentin. Iar invitaţia sună cam aşa: „Inspiraţia unui program dedicat sărbătorii Sfântului Valentin argumentează gestul şi invitaţia la o oră de muzică petrecută în sala Cercului Militar, de pe B-dul Decebal nr. 19, în seara de marţi, 14 februarie 2017, de la ora 19.00, alături de corul academic al Filarmonicii dirijat de Robert Daniel Rădoiaş şi un program de capodopere corale pe texte de dragoste, acompaniate de pianiştii Adriana şi Sorin Dogariu”.

Despre ce este vorba? „O nouă abordare a liricii eminesciene, dar şi o selecţie a celor mai frumoase numere din Liebeslieder op. 52 şi Neue Liebeslieder op. 65, celebrele colecţii realizate de Johannes Brahms pe traduceri libere ale unor poezii de dragoste din lirica universală de Georg Friedrich Daumer, ne readuc în lumea valsului şi a artei de salon a secolului al XIX-lea, textele marilor poeţi romantici descoperind întreaga gamă de sentimente şi emoţii, de la perspectiva naiv filosofică, la aceea provocatoare şi plină de neprevăzut, dragostea fiind reflectată prin poveşti simple sau izbucniri pasionale, prin melancolii visătoare sau devotamente adânci”, se arată în comunicatul instituţiei.

În seara dedicată îndrăgostiţilor, fineţea şi rafinamentul romanticilor Franz Schubert şi Gabriel Fauré devin şi ele indispensabile, mai spun mai marii Filamonicii de Stat Arad, fiind prezente acum prin miniaturile Du bist die Ruh op.59. nr. 3 şi Après un rêve op.7 nr. 1, intercalate în momentele de respiro ale ansamblului, ca numere de solo pentru soprana Mirela Cusursuz şi baritonul David Buzgău.

Cu Freddie Mercury, la final

Finalul serii de marţi îi aparţine însă secolului XX, pentru ca oferta să fie pentru melomanii de toate vârstele şi aproape toate gusturile muzicale… bune. Despre ce este vorba? Despre Freddie Mercury şi una dintre cele mai frumoase dedicaţii de dragoste ale ultimelor decenii, Love of My Life, din albumul A Night at the Opera (1975). Piesă care deschide ultimul segment coral al serii, conturând alături de Over the Rainbow, balada semnată de Harold Arlen pentru filmul Vrăjitorul din Oz (1939) şi de marele succes din 1967 al lui Louis Armstrong, What a Wonderful World, o panoramă perfectă a acestei lumi, o lume a simplităţii şi a iubirii.

Programul complet

Iată programul complet al serii de marţi, 14 februarie 2017, ora 19.00, de la Cercul Militar . VALENTINE’S DAY – Concert coral dedicat tuturor îndrăgostiţilor, dirijor Robert Daniel Rădoiaş, la pian Adriana şi Sorin Dogariu: Lieduri şi valsuri de Vasile Popovici, Vasile Timiş, Tudor Flondor, Franz Schubert, Johannes Brahms, Gabriel Fauré (solişti Mirela Cusursuz, David Buzgău); Succese ale muzicii pop – Love of My Life (Freddie Mercury), Over the Rainbow (Harold Arlen), What a Wonderful World (George David Weiss, Bob Thiele), Sara pe deal -Vasile Popovici, Serenada (Somnoroase păsărele) – Tudor Flondor, Franz Schubert Du bist die Ruh – Lied op.59 nr. 3 (solo David Buzgău); Liebeslieder Walzer, op.52 şi op. 65 – Johannes Brahms şi Gabriel Fauré Après un rêve op.7 nr. 1 (solo Mirela Cusursuz).