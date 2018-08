Inedit la Picnic Festival: „Burger jandarm” sau „Jandarmeriță picantă”

Un astfel de caz este și cel al celor de la „Duba cu mâncare”, prezenți în Parcul Eminescu la Picnic Festival. Inspirat de evenimentele recente din Capitală, Sorin Stanca – patronului firmei, a declarat pentru Mediafax: „Pe perioada festivalului de bere artizanală din Timişoara am venit cu o ofertă specială, ţinând cont de situaţia din ţară, un burger pe care l-am numit Jandarm picant, am vrut să fie un burger iute, să-ţi dea lacrimile. Cererea a fost foarte mare, s-a pus lumea la coadă şi la un moment dat am rămas fără carne de vită. Atunci am inventat burgerul «Jandarmeriţa picantă», cu piept de pui, care s-a terminat şi el foarte repede. Am vândut în jur de 500 de burgeri. Având în vedere succesul de care s-au bucurat aceşti burgeri, o să-i mai facem o perioadă”.

Iată descrierea celor două produse inedite: Burger jandarm – îți dau lacrimile: carne vită bătută cu pulanul, ceapă, sos picanto-lacrimogen, roşii, salată, bacon, ou, cedar, cartofi prăjiţi, sos barbeque; Jandarmeriță picantă cu piept de pui – chicken nuggets, sos salsa, bulete brânză, roșii, ceapă, salată.