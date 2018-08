Ineu: schimbarea la faţă a albiei Crişului Alb

După mai multe atenţionări primite de la autorităţi, cu privire la necesitatea toaletării și curățării albiei Crișului Alb, administraţia locală din Ineu a trecut la treabă. „Efectuăm lucrări de toaletare, curățare și salubrizare, cu rolul de a consolida malurile Crișului Alb, de a preveni o posibilă inundație, de a feri orașul Ineu de un focar de infecții și de a schimba imaginea actuală cu o imagine «de oraș» în adevăratul sens al cuvântului. După aceste lucrări de toaletare, salubrizare și curățare a malurilor Crișului Alb, se vor demara lucrări de amenajare și modernizare” – spune primarul Călin Abrudan.

Avertisment pentru cetăţeni

Primăria a organizat la începutul acestei săptămâni o ședință de consultare și informare cu ineuanii, în special cu cei care locuiesc la bloc și care și-au construit diferite improvizații pe malurile Crișului Alb – garaje, depozite de lemne, bucătării de vară etc. Cetăţenilor li s-a dat termen două săptămâni (până la 13 august) să-şi demonteze construcţiile improvizate, să își golească depozitele și să își ducă bunurile pe domeniul privat. În caz contrar, Primăria avertizează că materialele provenite în urma toaletării vor intra în folosul comunității locale, spre a fi de folos în diverse activități ale administrației publice locale: agregatele (betoane, fier etc.) pentru efectuarea lucrărilor publice (trotuare, pavaje, efectuarea de terasamente etc.), iar materialul lemnos pentru încălzirea unităților administrative și la diferite reparații sau lucrări publice.

„Administrația publică locală încearcă să ajute cetățenii care au un interes direct prin improvizațiile create pe malurile Crișului Alb, ca să nu sufere pagube majore prin pierderea acestor materiale și bunuri, însă cu respectarea prevederilor legale. După atâția ani ce au cuprins o serie de somații pentru nerespectarea prevederilor legale, legea a ajuns să fie pusă în aplicare și să fie respectată!” – punctează primarul Călin Abrudan.

O mână de ajutor

Ineuanii care au nevoie de ajutor la transportul materialelor rezultate în urma curățeniei, îl pot solicita la Secretariatul Primăriei Ineu – telefon 0257.511.550. De asemenea, administraţia pune la dispoziţia cetățenilor care au încălzirea pe lemne, depozite special amenajate în acest scop. Oamenii trebuie să sune la numărul de telefon menţionat mai sus pentru a se înscrie în vederea primirii unui spațiu pentru depozitarea lemnelor.