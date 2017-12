Infracțiuni în trafic în minivacanța de Crăciun

Patru tineri s-au ales cu dosare penale în minivacanța de Crăciun pentru că au săvârșit infracțiuni rutiere: ori s-au urcat sub influența băuturilor alcoolice la volan, ori au condus fără a avea permise auto, ori autoturismul pe care îl conduceau avea numerele de înmatriculare expirate. „În perioada 23-25 decembrie, polițiștii rutieri au depistat în trafic mai mulți bărbați care au încălcat normele legislației rutiere. Pe numele celor depistați au fost întocmite dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii de infracțiuni la regimul circulației rutiere”, au precizat reprezentanții IPJ Arad. Cei patru tineri au fost depistați de polițiști fie pe raza municipiului, fie în județ. Astfel, în comuna Vladimirescu polițiștii au depistat în trafic un tânăr de 29 de ani care conducea o mașină fără a avea permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule, în timp ce la Sântana, oamenii legii au prins un minor de 17 ani care se afla la volanul unui autoturism fără a deține permis auto, iar mașina pe care o conducea avea numerele de înmatriculare provizorii cu valabilitatea expirată din 27 noiembrie. Totodată, au fost depistați la volan, conducând sub influența alcoolului: pe raza satului Satu Nou, un tânăr de 26 de ani în timp ce conducea un autoturism având o alcoolemie de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar pe Calea Timișorii – un bărbat conducea o mașină având o alcoolemie de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. în ambele cauze s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.