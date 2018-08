Înfrățire cu sectorul Rîșcani

Moment foarte important miercuri, 22 august, pentru Arad și Chișinău. În cadrul ședinței festive desfășurate la Palatul Cultural, Aradul – prin primar Gheorghe Falcă și Rîșcaniul – prin pretorul sectorului Rîşcani al capitalei Chişinău, au semnat un acord de înfrățire. Potrivit documentului semnat, se doreşte întărirea relaţiilor în domeniile de interes comun (cultural, artistic, științific, educativ, sportiv, economic, social, protejarea mediului, administrație publică locală), folosind forme moderne de colaborare. Totodată părțile vor dezvolta cooperarea în vederea punerii în valoare a patrimoniului celor două comunități, precum și accesarea programelor de finanțare lansate de Uniunea Europeană, în domenii de interes reciproc.

Iniţiativa de semnare a unui acord de înfrăţire între sectorul Rîşcani şi municipiul Arad a fost lansată la începutul lunii martie, de pretorul sectorului Rîşcani, Nicolae Balaur. Răspunsul municipalităţii arădene fiind unul pozitiv, a fost demarată procedura de „înfrăţire”.

Cu privire la acest subiect, primarul Municipiului Arad, Gheorghe Falcă, a declarat: „Noi întotdeauna am fost oamenii care am știut să ne dezvoltăm și să ne dăruim. Am fost oamenii care am înțeles ce înseamnă comunitatea. Sper că prin votul consilierilor de anul acesta, să contribuim financiar anul viitor la acest acord. Cred că din bogăția noastră, putem să acordăm 100.000 de euro pe probleme exacte de dezvoltare din sectorul Rîșcani – Moldova.”

Nicolae Balaur a declarat: „Sunt foarte bucuros să mă aflu aici și să semnez acest acord de prestigiu, care dezvoltă cooperarea între sectorul Rîșcani al capitalei Chișinău și orașul Arad. Nu în ultimul rând, acest acord este asemenea unui râu care nu uită izvoarele care l-au creat”.

Alte înfrățiri

Până în acest moment, Aradul este înfrăţit cu Gyula, Pecs, Hodmezovasarhely şi Budapesta-Sector XII (Ungaria), Zrenjanin (Serbia), Atlit şi Givataym (Israel), Fushun (China), Heist-op-den-Berg (Belgia), Praga – Sector 5 (Cehia).