Infrumuseteaza-ti casa cu flori de plastic! Afla cum poti crea un coltisor de rai in locuinta ta

Florile naturale sunt sensibile la schimbarile climatice si nu le vei putea aseza in orice loc din casa. De asemenea, daca optezi pentru flori naturale, va trebui sa le uzi de cateva ori pe saptamana, sa le schimbi pamantul de cateva ori pe an si sa cureti cu grija ghiveciul.

De aceea, in caz ca esti o persoana ocupata care nu vrea sa piarda timpul cu aceste activitati, cea mai buna varianta este sa achizitionezi flori de plastic. In prezent, acestea au un aspect 100% realist si reprezinta o achizitie care nu iti va da de lucru.

Alege flori de plastic si te vei putea bucura de ele aproape o viata intreaga. Acestea se adapteaza la orice mediu si vei putea alege dintr-o gama extrem de variata. La un magazin online, precum Leafshop.ro, vei gasi multe sortimente de flori de plastic, in diferite culori, la cele mai avantajoase preturi.

Iata care sunt cele mai cautate flori de plastic pentru decorul unei locuinte:

1. Orhidee

Pe primul loc se situeaza orhideea deoarece este o floare care are o frumusete aparte. Specialistii recomanda utilizarea acestei flori de plastic in cat mai multe incaperi din locuinta. Atunci cand vrei sa iti infrumusetezi livingul, alege o orhidee rafinata care sa-i dea o nota eleganta.

De asemenea, datorita faptului ca orhideea nu necesita ingrijiri speciale, poti amplasa aceasta floare de plastic chiar pe hol sau in bucatarie, fara sa aiba vreo importanta care este temperatura sau lumina din aceste incaperi. Opteaza pentru culorile de alb si roz si decoreaza-ti casa cu orhidee.

2. Mini trandafiri

Printre cele mai cautate flori de plastic se numara si mini trandafirii, deoarece sunt delicati si eleganti. Pot fi integrati foarte usor in orice decor, insa specialistii recomanda folosirea lor mai ales in incaperile care au fost amenajate in stilul retro.

De asemenea, aceste flori de plastic pot fi integrate cu succes si intr-un decor clasic, realizat cu mobila din lemn masiv. Pune-ti imaginatia in aplicare si creeaza in propria ta locuinta un mic colt de rai!

3. Flori de bumbac

In topul celor mai cautate flori de plastic se numara si cele create din bumbac. Acestea sunt perfecte pentru interior, atunci cand mobila si stilul in care este decorata casa are accente minimaliste. Mai exact, daca locuinta ta este amenajata in stilul “all white” sau cu alte culori luminoase, atunci poti alege cu incredere flori de bumbac.

Poti amplasa aceste flori de plastic in vaze ample de culoarea argintiu mat pe care sa le asezi in living sau intr-un apartament open-space.

Prin urmare, este foarte simplu sa iti creezi o oaza de verdeata in locuinta! Alege flori de plastic de pe Leafshop.ro, unde vei gasi o colectie impresionanta de sortimente pe care le poti integra in decorul locuintei tale.