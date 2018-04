Îngrijorare la DGASPC: bugetul pentru funcționarea instituției, doar până în iunie

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad a trecut la economii, pentru a reduce facturile pentru servicii și utilități, din cauză că bugetul de funcționare a instituției nu este încă asigurat pentru tot anul. Mai mult, instituția are cea mai mică alocare financiară de până acum înainte de rectificările bugetare operate anual de guvern, astfel că banii primiți ajung până la mijlocul verii, atât pentru salariile celor aproape 800 de angajați, cât și pentru bunuri și servicii.

DGASPC Arad a primit în acest an doar 31 de milioane de lei din bugetul de 44,7 milioane de lei de care are nevoie. Conform legislației, 90 la sută din cheltuielile acestui sector trebuie acoperite de Guvernul României, prin Ministerul Muncii, însă doar 24,1 milioane de lei din cei 31 de milioane au venit de la bugetul de stat. În fiecare an se întâmplă ca Guvernul să aloce la început o sumă insuficientă, pentru ca ulterior, prin toamnă, să facă rectificări bugetare prin care să aloce diferența. Până la rectificări, Consiliul Județean acoperă nevoile financiare ale DGASPC, urmând să-și recupereze banii de la Guvern spre finele anului.

”De această dată, însă, nu avem suficienți bani pentru a acoperi ce nu a dat Guvernul. Dacă în anii trecuți Consiliul Județean a alocat din resurse proprii diferența, urmând ca la rectificări să se recupereze sumele, anul acesta nu sunt bani din cauză că s-a diminuat impozitul pe venit, principala noastră sursă de venit. În plus, Guvernul ne-a tăiat complet cotele defalcate din TVA și ne-am văzut puși în situația de a nu mai avea bani”, ne-a declarat președintele CJ Arad, Iustin Cionca, care a trimis adrese Ministerului Muncii, solicitând rezolvarea problemei cât mai urgent.

Pentru salarii, 34,1 milioane lei

Pentru salariile celor aproape 800 de angajați ar fi fost nevoie de 34,12 milioane de lei, însă doar 23,8 milioane au fost alocați, ceea ce însemană că salariile sunt asigurate până în iulie inclusiv. Pentru plata facturilor instituției, banii abia ajung până în iunie, motiv pentru care s-a ajuns în situația să se facă economie la orice, de la apă și curent, la materiale.

Măsuri de asistenţă socială

DGASPC este instituția care aplică la nivel judeţean măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.