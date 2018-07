Înscrieri la Laborator fARAD

Laboratorul fARAD permite conectarea participanților la o rețea de sprijin profesional și un mentorat continuu din partea unor profesioniști de cel mai înalt nivel ai industriei filmului documentar. Destinat tinerilor profesioniști ai filmului documentar, laboratorul abordează practic relația dintre componenta tehnică și cea artistică a documentarului creativ de cinema în cadrul unor ateliere intensive cu mentori reputați ai documentarului mondial.

Ediția din 2018 va include sesiuni de feedback cu invitații speciali ai festivalului pe proiectele în dezvoltare ale participanților, un atelier practic susținut de Dana Bunescu pe tema „Sunetul de film documentar ca parte din viziunea creativă” și un seminar despre muzica în filmul documentar susținut de Tristan Ferland Milewski, regizorul filmului Dream Boat și DJ My Name is Claude, autorul muzicii aceleiași pelicule.

Unic în România, Laboratorul fARAD este parțial modelat după laboratoarele de la Sundance, Independent Filmmaker Project și IDFA. A treia ediție este organizată anul acesta în parteneriat cu BRD Groupe Société Générale.

Înscrierile se vor face trimițând pe adresa de email laborator@farad.ro, până pe 5 septembrie, formularul de înscriere și materialele precizate pe site-ul www.farad.ro