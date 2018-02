Inspectorul şcolar general Claudius Mladin, pus din nou pe liber de minister?

Ministru nou, obiceiuri vechi. Şase dintre inspectorii şcolari generali din ţară demişi de fostul ministru Liviu Pop şi repuşi în funcţie pe baza unor sentinţe judecătoreşti riscă din nou să fie puşi pe liber de noul ministru al Educaţiei, Valentin Popa. Printre cei afectaţi de această măsură se află şi Claudius Mladin, inspector şcolar general al IŞJ Arad.

Practic, Claudius Mladin a fost supus unei evaluări a Ministerului Educaţiei, rezultatul obţinut fiind mult sub aşteptările sale. Acest rezultat corespunde calificativului „nesatisfăcător”, calificativ care echivalează cu încheierea raporturilor de activitate dintre inspectorul şcolar general şi Ministerul Educaţiei. Situaţia e similară şi în cazul celorlalţi cinci şefi de inspectorate din ţară. Nemulţumiţii s-au deplasat, marţi, la Bucureşti şi au fost în audienţă la ministrul Educaţiei.

„În primul rând, eu nu am primit un calificativ, am primit doar nişte puncte. Potrivit metodologiei, eu trebuia să primesc şi un calificativ. Eu am primit jumătate din ceea ce trebuia să primesc de fapt şi de drept – adică şi punctajul şi calificativul. Eu deduc doar că aceste punctaj este sub aşteptările documentelor doveditoare depuse în vederea evaluării. Am depus contestaţie. Astăzi (marţi-n.r.) am solicitat o audienţă la domnul ministru şi ne-am expus motivele şi domnul ministru ne-a dat asigurări că va veghea asupra corectitudinii celei de-a doua evaluări, adică a reevaluărilor. Am depus contestaţie şi aştept rezultatul de la reevaluare” – a declarat pentru Jurnal arădean/ Aradon, prof. Claudius Mladin, inspector şcolar general al IŞJ Arad.

Adjuncţii, „foarte bine”!

Odată cu inspectorul şcolar general, au fost evaluaţi şi inspectorii şcolari generali adjuncţi în funcţie – Anca Stoenescu şi Nicolae Pellegrini –, dar şi fostul inspector şcolar general adjunct Daniel Tocoianu. „Toţi au primit calificativul «foarte bine», atâta timp cât documentele lor justificative şi parte din activităţile manageriale sunt de fapt preluate de la inspectorul şcolar general. Şi atunci stau şi mă întreb cum de eu am primit calificativ «nesatisfăcător» – un calificativ pe care îl deduc – şi toţi ceilalţi au calificativul «foarte bine». Nu înseamnă că nu mă bucur de activitatea depusă şi dovedită prin documente. Dar tocmai că parte din acele documente doveditoare sunt comune…” – a explicat Claudius Mladin pentru Jurnal arădean/ Aradon.