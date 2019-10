Întâlnire în onoarea lui Dorin Peii

Într-o atmosferă prietenească, de sărbătoare, printre foşti şi actuali fotbalişti, Dorin Peii a fost recompensat cu o diplomă de excelenţă, o cupă şi un tort din partea Consiliului Local Semlac. De asemenea, AJF Arad i-a dăruit o plachetă: „în semn de respect şi preţuire a profesionalismului arătat în întreaga activitate şi a contribuţiei remarcabile avute la dezvoltarea fotbalului în judeţul Arad”.

UTA, Everestul carierei!

Vizibil emoţionat, Dorin Peii a mulţumit tuturor celor care i-au apreciat munca şi devotamentul faţă de sportul rege: „UTA a fost Everestul carierei mele de antrenor. Am dat tot timpul tot ce am avut mai bun, iar copii mă iubesc. Am o viaţă dedicată fotbalului şi mâine, dacă aş lua-o de la început, tot asta aş face”.