Integrame cu noroc pentru o fostă profesoară

De ani de zile participă la concursurile Jurnal arădean, „Cuvinte norocoase” și „Premii de fidelitate”, dar până acum norocul nu i-a surâs. Iată că în această lună, arădeanca Georgeta Bătrân a avut noroc și plicul trimis pe adresa redacției la concursul de integrame, a fost extras ca fiind câștigător.

„Mi-am dorit mult să câștig și iată că acum a venit și rândul meu”, ne-a spus cu emoție arădeanca. „Citesc cu interes ziarul, dar trebuie să recunosc că în primul rând dezleg careul de cuvinte încrucișate și mai apoi citesc știrile. Mă pasionează foarte mult integramele și am considerat că dacă tot le dezleg de ce să nu particip și la concurs”, a mai spus George Bătrân. Fostă profesoară de matematică și director de școală în municipiu, doamna Bătrân ne-a povestit că „de când mă știu îmi plac integramele, iar acum la pensie am și mai mult timp să mă ocup de careurile încrucișate. A fost o surpriză foarte plăcută când am văzut că am câștigat, pentru că și eu, ca fiecare dintre noi, îmi doresc să mă număr printre cei mai norocoși”.

Arădeanca ne-a asigurat că va citi cu interes și pe viitor Jurnal arădean și va continua să participe la concursuri, sperând să se mai numere printre câștigători.