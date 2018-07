Interimatul face legea la IPJ

Cel de-al doilea post de adjunct din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad pare să nu-și găsească omul potrivit. Postul este liber din 3 iulie, potrivit informațiilor pe care le deținem. Comisarul șef Ștefan Troiac, a fost împuternicit pe această funcție, însă după cele două împuterniciri a câte șase luni, ofițerul nu mai poate ocupa acest post. Așa că funcția este liberă, nefiind vreun ofițer împuternicit pentru a ocupa postul de adjunct în acest moment. Comisarul șef Troiac a fost împuternicit, în schimb, pentru următoarele șase luni pe o altă funcție de conducere: cea a șefului Poliției Municipiului Arad. De altfel, și adjunctul Poliției Municipiului Arad este împuternicit pe funcție, parcă întărind ideea că șefia la IPJ Arad vine prin împuternicire, nu prin concurs. De altfel, actualul adjunct al Poliției Municipiului Arad este chiar fost șef al Poliției Municipiului Arad (ocupând funcția tot prin împuternicire). Inspectorul șef al IPJ Arad are, conform organigramei, doi adjuncți: unul pe linie de Judiciar, Investigații Criminale, Investigații Economice etc., ocupat de comisarul șef Nicolae Bătrân – care a ocupat funcția prin concurs – și un altul – vacant momentan – care are în „subordine” Serviciul Rutier, cel de Ordine Publică, Serviciul de Acțiuni Speciale etc. Se pare că „împuternicirile” sunt variantele preferate, având în vedere notele obținute de candidați la ultimele concursuri organizate pentru ocuparea diferitelor funcții de șefi de serviciu din cadrul IPJ Arad.