Interviu cu Ionel Ciupe, consilier local municipal ALDE: “Aradul nu sărbătoreşte, ci festiveşte”

JA. Domnule consilier municipal Ionel Ciupe, sunteți un om cu experiență pe zona administrativă, în cele trei mandate de consilier municipal fiind unul dintre dintre cei mai activi în CLM Arad. În ultima perioadă, însă, am constatat că nu mai sunteți la fel. De ce această poziție?

IONEL CIUPE. Da, așa este. Am acumulat ceva experiență pe zona administrativă, fiind la al treilea mandat în CLM Arad și, fără îndoială și fără rezervă, îmi respect electoratul care m-a votat și mi-a dat șansa de a-i reprezenta într-un for oficial al Aradului și a le promova și apăra interesele, lucru pe care-l încerc cât pot mai bine să îl fac. Nu pot spune că mi-am diminuat activitatea sub niciun aspect, doar pot spune că nu mai sunt așa vizibil (nu mai susțin conferințe de presă sau nu mai emit comunicate de presă) în zona media. Repet, însă, asta nu înseamnă că nu sunt implicat în viața “CETĂȚII“.

JA. Haideţi să abordăm subiectul zilei. În opinia dumneavoastră, în acest An Centenar al Marii Uniri, considerați că Aradul are o „voce” importantă pe această temă?

I.C.: Să fiu sincer cu arădenii, mi-aș dori ca Aradul, orașul nostru de suflet, considerat, istoricește vorbind, Capitala Politică a Marii Uniri de la 1918, să fie, cum spuneți dumneavoastră, o voce majoră la nivel național, dar spun ferm: NU. Și nu spun asta doar ca să dau un răspuns, ci ca o tristă realitate. Să și explic: arădenii, oameni de suflet și de bun simț, s-ar manifesta mult mai plenar în acest an 2018, an ce ar trebui să fie unul de mare sărbătoare. Numai că, din păcate, Aradul nu sărbătorește ci, să folosesc o expresie mult uzitată în aceste zile, festivește de centenar. Au fost lansate tot felul de festivisme dedicate Centenarului, unde cheltuim niște bani alocați pentru cultură de către CLM și ne lăudăm că am mai bifat ceva legat de Centenar fără să ne pese că arădenii nu gustă asemenea festivaluri și festivisme și chiar de aceea nu participă decât în număr foarte mic la ele. Și nu e singura cauză a acestei lentori bolnave și apatice! Există, din păcate, la Arad, în acest An Centenar al Marii Uniri, un deranj major. Vedeți dumneavoastră, ca să sărbătorești ceva e nevoie de un pretext. Acum, la 100 de ani de la cel mai măreț act al istoriei românilor, respectiv Marea Unire, proclamată pe 1 Decembrie la Alba Iulia, am fi avut pretextul să fim prezenți, noi toţi, arădenii, pe 1 Decembrie, în faţa Monumentului Marii Uniri, la momentul dezvelirii acestui simbol al unității românești, al implicării majore a Aradului, prin liderii săi, la Unire. Numai că, după cum se știe, nu va fi nicio inaugurare a acestui monument al Marii Uniri. Acesta este marea ofensă adusă arădenilor în acest an Centenar.

JA. Va fi, totuși, dezvelit un grup statuar în fața fostului Cinema Dacia, din inițiativa primarului Gheorghe Falcă, deci vom avea totuși ceva simbolic. Cum apreciați acest moment ?

I.C. Arădenii trebuie să știe și să cunoască adevărul. După 1918, după săvârșirea Marii Uniri, orașul Arad, la fel ca și toate orașele din Ardeal, Crișana sau Banat, erau lipsite de monumente românești. Era firesc, după sute de ani de ocupație maghiară, turcă și austriacă. În acest context, Guvernul României condus de liberalul autentic Ionel I. C. Brătianu a decis, din respect față de corifeii Marii Uniri de la Arad, dar și din respect față de mii de arădeni căzuți pe fronturile primului război mondial, realizarea unor monumente aici, la Arad. Așa a apărut Crucea Rafiroiu în actualul Parc Eminescu, așa a apărut galeria personalităților românești din zona Palatului Cultural. E o rușine ce se întâmplă acum. Din 1924, de când Ionel I.C.Brătianu a dispus un monument al Marii Uniri la Arad, au trecut 94 de ani și tot nu avem acest monument! E rușinos și scandalos! Acum două luni, prezent la Arad, ministrul Culturii, Gheorghe Ivaşcu, ne spunea că într-o lună va fi gata soclul și Monumentul Marii Uniri va fi adus la Arad. Este gata soclul? E monumentul adus la Arad? Nu. Domnul ministru i-a mințit pe arădeni. În loc să rezolve această problemă imediat, mai ales că monumentul e în țară, e plătit integral cu peste 2 milioane de euro, există o sentință definitivă care-l obligă pe sculptorul Codre să aducă la Arad monumentul, ministrul Ivașcu, în loc să intre în istoria și conștiința Aradului, ne minte. Pentru o astfel de atitudine sfidătoare către Arad și arădeni îi cer, dacă are demnitate, să nu mai pună piciorul în Arad!

JA. Nu este o cerință prea dură ?

I.C. Nu. Dură și gravă e această situație în care suntem. La sărbătoarea Centenarului nu vom avea Monumentul Marii Uniri. Ce vom avea? Un grup statuar comandat de Falcă? Știu arădenii cine a realizat acest grup statuar, cum se numesc profesorii și elevii de la Colegiul „Sabin Drăgoi” care au realizat grupul statuar? Nu, pentru că nu asta vrea Falcă. Nu să-i cunoască arădenii pe autori, ci să se știe că EL, Gheorghe Falcă, a făcut un monument dedicat Marii Uniri, iar Guvernul României nu a fost în stare de nimic. Vedeți, în anul Centenar, printr-un orgoliu personal, nu vorbim de unitate, ci de dezbinare. Dar ce aștepți de la astfel de oameni? În loc să se ocupe de administrarea Aradului, se ocupă de politică, una nepotrivită, antiguvernamentală. Tot înjurând guvernul, se mai și miră că Aradul nu e în grațiile acestuia. Aici e lipsă de tact, de pricepere și de diplomație! Am depus zeci de proiecte realiste ce vizau dezvoltarea Aradului, bunăstarea și confortul arădenilor. Toate zac în sertarele d-nei secretar Liliana Stepănescu, din ordinul lui Falcă. Am cerut înființarea unei comisii a CLM Arad (de 3 ori) pentru a merge să vedem unde e Monumentul Marii Uniri. S-a făcut comisia? Nu. De ce? Cine nu vrea ca să aducem acest monument la Arad, să-l fi inaugurat pe 1 Decembrie 2018 la sărbătoarea Centenarului? D-l Falcă, d-na Stepănescu? Am depus un proiect dedicat centenarului cu dorința ca în Parcul Eminescu să fie amplasat bustul genialului poet. Proiectul zace în sertarele Primăriei în timp ce statuia poetului Eminescu zace în curtea spitalului de Psihiatrie din municipiu.

Pentru proastă administrare a orașului, dar mai cu seamă pentru bătaia de joc la adresa arădenilor în acest an al Centenarului, îi transmit primarului Falcă că arădenii sunt foarte revoltați. Ar trebui ca Aradul să fie condus de oameni care iubesc Aradul.

Sunt revoltat, dar știu că bunăvoința face mai mulți prieteni decât bogăția și ne aduce mai multă încredere decât puterea, cum la fel de bine știu că un popor fără cultură e un popor ușor de manipulat. Iar eu țin la poporul meu, la arădenii mei. La final, vă zic: Monumentul Marii Uniri trebuie pus în Arad pentru că avem cultura unității naționale. Că vor sau nu vor unii, vom fi cerniți pe vecie.