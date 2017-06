Interviu cu președintele PSD Arad, Dorel Căprar: „Coaliția PSD-ALDE are mandat să îndeplinească programul de guvernare”

D-le deputat, moțiunea a trecut, comentariile continuă. Opoziția s-a dezlănțuit, acuzându-i pe cei care au votat moțiunea, inclusiv pe parlamentarii PSD Arad, în fel și chip. Vreți să explicați arădenilor de ce ați votat împotriva premierului desemnat de către propriul partid?

Sunt foarte multe aspecte care trebuie lămurite, de aceea le vom lua metodic, punct cu punct, în ordinea importanței. PSD a câștigat zdrobitor alegerile pe baza programului de guvernare, un program care prevede că a venit timpul ca guvernarea să fie în folosul românilor, pentru ca, în sfârșit, creșterea economiei să se simtă direct în nivelul de trai al cetățeanului. Voturile nu au fost date unui Guvern, ci PSD, cu sarcina expresă de a pune în funcție un Guvern însărcinat cu punerea în aplicare a programului de guvernare. Dacă Guvernul, respectiv premierul, nu duce la îndeplinire programul de guvernare, fie pentru că nu vrea, fie pentru că nu știe, fie pentru că nu are capacitatea necesară, PSD are mandatul să-l schimbe. S-a spus că a fost o premieră ca partidul de guvernământ să depună moțiune de cenzură împotriva propriului Guvern. Da, este o premieră, PSD, cel mai mare partid din România, a demonstrat că, pentru a nu face rabat de la mandatul cetățenilor este singurul capabil să renunțe la un Guvern propriu, pentru că nu l-a pus în funcție pentru a sluji interese ale unora sau altora din partid sau dinafara lui, ci pentru a respecta votul românilor. Acesta a fost motivul pentru care era absolut necesară schimbarea Guvernului. Din păcate, dl. Grindeanu, a refuzat să demisioneze, poziționându-se împotriva partidului, împotriva cetățenilor, provocând moțiunea de cenzură. A făcut acest lucru fiind manevrat de către oameni care au cu totul alte interese decât continuarea drumului bun pe care România a început să meargă. Acesta este motivul pentru care PSD a fost silit să depună moțiunea de cenzură, acesta este motivul pentru care noi, parlamentarii PSD, am votat moțiunea de cenzură. Noi vrem ca România să fie condusă de către un Guvern care muncește pentru România și pentru români. Apropos de opoziție, inclusiv cea din Arad, cât de ridicol poți fi încât, după ce ai tunat și fulgerat împotriva Guvernului Grindeanu, după ce ai țipat din toți bojocii „Jos Guvernul”, să nu votezi pentru schimbarea lui?

Opoziția își face jocurile proprii, important este că, iată, coaliția a ieșit destul de prost din această moțiune. Liberalii și ceilalți deja spun că, de fapt, PSD și ALDE nu mai dețin majoritatea, pentru că fără voturile minorităților moțiunea ar fi picat, așa că președintele Iohannis poate să refuze propunerile de premier ale coaliției, iar PSD să intre în opoziție.

Acestea sunt false calcule, iar opoziția știe acest lucru și sunt sigur că președintele Iohannis nu va intra în acest joc. Președintele știe că orice altă propunere de premier în afară de celei făcute de către coaliția PSD-ALDE nu are nicio șansă să treacă de Parlament. Moțiunea de cenzură nu a fost împotriva coaliției, ci explicit împotriva Guvernului Grindeanu, împotriva premierului Grindeanu, care a crezut că Guvernul este al său personal, nu al României. Iar cei care, fie din rațiuni de patriotism local, fie din prietenie față de persoana Grindeanu, au votat împotriva moțiunii sau au preferat să absenteze, vor vota, cu siguranță, împotriva oricărui alt premier care nu este propus de către PSD-ALDE.

Iar voturile împotrivă vor fi, cu siguranță, mult mai multe decât cele 241 prin care moțiunea a trecut.

Și dacă, totuși, președintele Iohannis se va prevala de acele false calcule, încercând să aducă la guvernare dreapta sau niște așa ziși tehnocrați?

Pe toată durata crizei, președintele Iohannis a declarat, fără urmă de dubiu, că este o problemă a coaliției, pe care coaliția trebuie să o rezolve cât mai

rapid. Nu cred că președintele va risca o criză prelungită, din care România va pierde enorm, pentru că aceasta va duce, inevitabil, inclusiv la afectarea profundă a poziției pe care domnia sa, ca reprezentant al României, și-a câștigat-o pe scena politică internațională. De altfel, chiar la Berlin, președintele a spus, cu subiect și predicat, nu pentru urechile presei românești, ci pentru înalți oficiali ai Uniunii Europene, că este doar o problemă în interiorul coaliției de guvernământ, care nu pune sub nicio formă sub semnul întrebării stabilitatea politică a României. Așadar, nu am nicio îndoială că guvernarea va fi asigurată în continuare de coaliția PSD-ALDE, cu majoritate parlamentară solidă. Repet, mult mai solidă decât majoritatea necesară aprobării moțiunii.

Spuneați că sunt mai multe elemente de discutat pe această temă. Ca să-l parafrazez pe Florin Iordache: alt element?

Sunt mai multe, dar închei cu unul care, cred eu, nu este lipsit de importanță. PNL Arad s-a străduit, prin minciuni și calomnii, să-i convingă pe arădeni că PSD a scos Aradul de pe harta centenarului Marii Uniri, când, dimpotrivă, PSD l-a reintrodus pe acea hartă, după ce Guvernul Cioloș îl eliminase. Dar nu despre această minciună este vorba, ci despre ceea ce simt ei cu adevărat referitor la Marea Unire. Stimați PNL-iști, Marea Unire înseamnă unirea Ardealului cu România. Cum sărbătoriți voi centenarul, făcându-i pe bucureșteni, adică inclusiv pe liderii voștri, ”mitici”, iar pe cei din altă zonă „sudiști”, bălăcărindu-i cum vă vine la gură, doar pentru că nu vă lasă să vă faceți mendrele după bunul plac, să jefuiți banul public, să tăiați și să spânzurați ca niște baroni locali?