Interviu cu vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, Sergiu Bîlcea: „Apărăm banii arădenilor de abuzurile Guvernării PSD!”

JA. Domnule Sergiu Bîlcea, PNL a lansat campania „PSD, jos mâinile de pe banii arădenilor!” Nu este prea dur mesajul?

Sergiu Bîlcea: Este o situaţie foarte gravă, o consider o agresiune împotriva Aradului, o mare nedreptate. Guvernul PSD ia sistematic decizii care dezavantajează Aradul şi arădenii. Este un Guvern care centralizează fondurile la Bucureşti, pentru ca apoi să împartă banii, în funcţie de criterii personale şi politice unei clientele de partid. Dragnea are o serie de probleme şi vrea să le rezolve prin banii publici. Este disperat să rămână preşedintele PSD, să continue atacurile la adresa justiţiei pentru a scăpa cu bine din instanţa de judecată. Al doilea tip de probleme este imposibilitatea de a face un buget respectând promisiunile electorale. Soluţia PSD este să adune banii la Guvern, să sacrifice investiţiile, să ia cu japca banii administraţiei locale, pentru a finanţa baronii PSD şi promisiunile electorale. Este trist că în această problemă, cei patru parlamentari PSD de Arad – Fifor, Căprar, Todor şi Tripa – se complac în gărzi de corp ale lui Dragnea şi sacrifică Aradul.

JA. Concret, ce a pierdut Aradul?

Sergiu Bîlcea: Vreau să vă amintiţi că, anul trecut, PSD a făcu reformă fiscală pe spatele administraţiei locale, Aradul pierzând 16 milioane de euro, iar judeţul în total 45 de milioane de euro. Anul acesta, administraţia locală primea, în bugetul propus, 40% din impozitul pe venit, ceea ce era foarte puţin, se pierdeau din nou zeci de milioane de euro faţă de anii anteriori. Acesta a fost momentul în care am spus: PSD, jos mâinile de pe banii arădenilor! Ulterior, în faţa protestului general al primarilor, inclusiv a celor din PSD, primăriile primesc 60% din impozitul pe venit, dar li se pun în spate cheltuielile sociale, fără altă sursă de finanţare. Deci, Guvernul PSD nu a luat cu o mână, a luat cu cealaltă. Ca urmare a deciziei PSD, vom avea mai puţini bani pentru investiţii în 2019.

JA. Deciziile par să afecteze toate localităţile, nu doar Aradul.

Sergiu Bîlcea: Centralizarea afectează oraşele care au economii dezvoltate şi îşi construiesc bugete pentru investiţii. Odată banii ajunşi la Bucureşti, vor fi împărţiţi pe criterii clientelare. Cei de la PSD vor spune – trebuie să ajutăm acele primării care nu au bani, să plătească ajutoarele sociale. Aradul este unul dintre judeţele care îşi va permite să le plătească, dar cu un preţ. Nu întâmplător, Vasluiul a sărit în ajutorul Guvernului PSD şi a criticat primarii.

JA. Cum dovediţi că se folosesc criterii clientelare?

Sergiu Bîlcea: Simplu, cu harta banilor alocaţi, cu datele privind contribuţiile şi beneficiile fiecărui oraş. Cazul Bucureşti este un bun exemplu. Anul trecut, Bucureştiul a fost exceptat prin lege şi nu a pierdut bani prin reducerea impozitului pe venit, a avut alte reguli decât toată ţara. După cearta Dragnea – Firea, au fost tăiaţi banii Primăriei Generale, dar PSD a găsit soluţia de a da bani primarilor de sector, mai ales celor ascultători. Mai clar de atât, nu se poate explica!

JA. Care este preţul suportat de arădeni?

Sergiu Bîlcea: Reducerea investiţiilor. În loc să asfaltăm străzi, să reabilităm şcoli, vom dirija bani către programele de asistenţă socială, bani pe care Guvernul nu mai vrea să îi plătească. Guvernul PSD doreşte ca primăriile să vină cu căciula în mână la Guvern, să ceară bani. Astfel, Dragnea devine un jupân al României, un stăpân feudal al PSD şi al ţării. Costul este însă enorm, pentru că sunt trase în jos oraşele care se dezvoltă. Este un cost enorm pentru cetăţenii din oraşe ca Arad, Cluj, Timişoara şi altele. Acesta este motivul pentru care protestăm, credem că este nevoie să apărăm banii arădenilor, să ne apărăm interesele.

JA. Parlamentarii PSD au alt discurs, ei spun că Guvernul dă bani mulţi Aradului.

Sergiu Bîlcea: Fals. Este o confuzie. Noi în această etapă nu cerem bani, cerem Guvernului să nu ne ia banii, să nu ne pună poveri în spate fără surse de finanţare. Este o enormă diferenţă. Bani am văzut câţi ne-a dat Guvernul pentru proiecte locale. Aradul este unul dintre principalii contributori la bugetul de stat, dar când vine vorba despre finanţare de proiecte de la Guvern suntem printre ultimii. Parlamentarii PSD sunt agenţii electorali ai lui Dragnea, singura lor preocupare este să facă propagandă de tip comunist şi să linşeze mediatic adversarii PSD. Ei cred că, dacă fac gălăgie, oamenii nu înţeleg ce se întâmplă. Arădenii înţeleg perfect, ei ştiu cine luptă pentru interesele lor şi cine i-a vândut, majoritatea celor care trăiesc în Arad ştiu că Guvernarea PSD nu susţine proiectele Aradului.

JA. Ar trebui să ne aşteptăm la un an fără investiţii la Arad?

Sergiu Bîlcea: Vom găsi soluţii pentru investiţii. Folosim fondurile europene, am demostrat că suntem capabili să atragem bani şi să demarăm în fiecare an noi proiecte. Unele sunt realizate mai repede, altele poate cu dificultate, dar noi găsim soluţii şi muncim. În schimb, avem zero proiecte de anvergură ale Guvernării PSD pentru Arad.

JA. Niciun alt partid nu a luat atitudine pe acest subiect, dumneavoastră aţi vorbit doar despre PSD…

Sergiu Bîlcea: Este un subiect care separă apele: arădenii văd cine luptă pentru oraş şi cine face o politică oportunistă, pentru interese meschine.