Interviu cu viceprimarul comunei Vladimirescu, Mihai Mag: „Trebuie să răspundem pentru fiecare leu cheltuit din banii oamenilor”

Domnule Mag, sunteți născut – crescut în Vladimirescu, cea mai importantă comună din județul Arad și una din primele cinci comune, ca mărime, din țară. Este și o onoare să faci parte din conducerea unei astfel de comune, dar în același timp și o responsabilitate foarte mare. Cum vede viceprimarul comunei Vladimirescu, Mihai Mag, că se dezvoltă comuna?

Pentru mine, Vladimirescu este ACASĂ! De aceea întotdeauna când am primit medalii ca sportiv de performanță am spus și o spun mereu că sunt din Vladimirescu. Este locul unde eu mă simt întotdeauna bine, este locul pentru care vreau să muncesc și tot efortul pe care îl depun trebuie să fie înspre binele comunei pe care cu onoare încerc să o reprezint. Vladimirescu este în proximitatea municipiului Arad, așadar în această comună locuiesc foarte mulți concetățeni care provin din mediul urban iar asta înseamnă că au așteptări la nivelul la care se găsește municipiul Arad. Tocmai de aceea, noi încercăm din toate forțele ca realizările noastre să satisfacă cerințele localnicilor. În 2019 nu mai poate fi vorba de priorități mărunte care să reprezinte cetățeni izolați, noi trebuie să gândim la modul general cum vrem să arate comuna azi, mâine și peste zece ani. Asta mă preocupă pe mine împreună cu actualul edil, Ioan Crișan.

Vedeți dumneavoastră, în continuare oamenii se gândesc la becul din fața casei, la canalizare, la asfalt…

Da, încă mai există astfel de probleme și vor fi întotdeauna, pentru că gropi vor mai apărea, să nu uităm că la noi în comună se recepționează anual peste 120 de noi case și se emit, tot anual, între 350 și 400 de noi autorizații de construcție care înseamnă deranj, trafic greu, branșamente, săpături. De asemenea, becuri se vor mai arde dar asta nu ar mai trebui să fie un subiect care să ne ridice probleme, eu aș vrea să gândim împreună dezvoltarea acestei comune pe termen lung, cu oportunitățile pe care le oferă zona.

Pentru toate acestea e nevoie, evident, de bani. Bugetul este cea mai mare problemă. Cum stați la acest capitol?

Recent am avut ședinţa în care am votat bugetul comunei, un buget întârziat din cauza unui Guvern care nu a fost în stare să respecte legea. Bugetul comunei Vladimirescu pe 2019 are următoarele direcții – la investiții vorbim despre infrastructură, utilități în noile cartiere de locuințe, adică apă potabilă, canalizare, rețea electrică, iluminat public, construirea unei clădiri care sa adăpostească un after school, amenajare spații verzi și parcuri în cartierele noi, dar și construirea de piste pentru biciclete, evident și alte investiții despre care vom mai vorbi. Dezamăgirea mea este că, deși noi vorbim aici despre cum vrem să arate comuna și trăim 24 de ore din 24 în comună, îi cunoaștem nevoile și încercăm mereu să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm, să etapizăm prioritățile, există consilieri care nu locuiesc în comună, cum sunt 3 consilieri PSD, Orădan, Huzur şi Păscuţiu, consilieri care sunt doar ,,turiști” la ședințele de consiliu, vin votează, își iau indemnizația și pleacă înapoi de unde au venit, nu înainte de a bulversa bunul mers al comunei. Un alt exemplu edificator, cei de la PSD – ALDE solicită stradă amenajată de la zero, taman de la domiciliul președintelui PSD, Kempf, la domiciliul președintelui ALDE, Argintaru. Iar pentru această investiție ne-au solicitat să tăiem din sumele alocate inițial asfaltării străzilor din cartierul Florilor, suma de 200.000 de lei, adică 2 miliarde de lei vechi. Menționez că acolo nu există stradă și nici măcar un număr de casă, singurii beneficiari sunt doar cei doi. Va fi strada PSD – ALDE sau strada Kempf – Argintaru pe o lungime de aproape un kilometru. Acestea sunt prioritățile celor din PSD- ALDE. Din banii oamenilor! Alt exemplu, tot de la asfaltare străzi, un alt consilier PSD, Orădan, cere să tăiem 150.000 lei pentru ca să asfaltăm o stradă lungă de 30 de metri pe care există două numere de casă, pe simplul motiv de prietenii și cumetrii. O altă temă de campanie pură a celor de PSD – ALDE. Noi în fiecare an am acordat din buget bani pentru fiecare lăcaș de cult, indiferent de confesiune, fără a imprima o tentă electorală vădită. În acest an, consilierii PSD au cerut să acordăm sume de până la 400 milioane de lei vechi, clar electoral, în condițiile în care noi dădeam un maxim de 100 milioane lei vechi fiecărui lăcaș de cult. Vedeți, aici se vede clar tenta electorală a celor de la PSD care dau 400 milioane lei vechi la cine nu solicită şi nu dai la cine chiar are nevoie, cum ar fi Parohia Vladimirescu II. Este mai mult decât evidentă gândirea părtinitoare şi fără a analiza necesarul fiecăreia. PSD – ALDE împarte sume colosale fără nici o apăsare, doar nu sunt banii lor din buzunar. Asta mă deranjează pe mine! Un alt exemplu de gestionare a bugetului, cei de la NOUA DREAPTĂ vor să tăiem bani de la investiții, mai precis iluminatul public din cartierul Florilor și noile zone de locuințe din Cicir și Mândruloc, în schimbul amenajării parcului Victoria, aflat ,,întâmplător” în fața casei unui consilier, asta deși noi în bugetul de întreținere și reparații avem sume prevăzute pentru toate parcurile din comună. Mai avem o situație cel puțin hilară, un consilier PSD, Păscuţiu, cere să-i asfaltăm o stradă deja betonată cu bani tăiați de la amenajarea străzilor noului cartier din Cicir. Motivul este că betonul îl scutură în maşină iar noroiul de pe alte străzi, nu! Aşa că acei oameni mai pot aştepta. Vi se pare normal?

Desigur, nu! Bun și care ar fi concluzia?

Vedeți, de aceea cred eu că este bine să avem un plan de dezvoltare pe termen lung, cu priorități generale pentru întreaga comunitate, nicidecum personale sau care să fie și cu propagandă electorală! Noi trebuie să știm încotro se îndreaptă comuna, indiferent dacă este an electoral sau nu, trebuie să avem simț de răspundere, bun simț și trebuie să răspundem pentru fiecare leu cheltuit din banii oamenilor. Asta înțeleg eu prin administrație!

„În 2019 nu mai poate fi vorba de priorități mărunte care să reprezinte cetățeni izolați”