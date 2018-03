Interviu Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad: „Guvernul confiscă banii arădenilor”

Domnule Iustin Cionca, în calitate de președinte al Consiliului Județean sunteți mulțumit de felul în care se circulă pe drumurile județene din Arad?

Nu sunt mulțumit, iar cea mai mare nemulțumire a mea este că Guvernul a luat de la județul nostru banii cu care puteam moderniza rapid drumurile județene. În loc să reparăm drumurile Aradului cu banii produși aici, la noi acasă, din sudoarea arădenilor, din banii noștri se repară drumurile din județul lui Liviu Dragnea și alte județe din România care nu produc dar primesc pomană de la Guvern. Culmea știți care este? Că drumurile lor sunt mai bune decât ale noastre, deși banii de reparații sunt confiscați de la noi!

Nu este o afirmație prea categorică?

Nu este categorică, este afirmația unui arădean supărat! Gândiți-vă, Guvernul a luat 45 de milioane de euro anul acesta de la județul Arad, în schimb a alocat Consiliului Județean… două milioane de euro pentru repararea drumurilor arădene! Dumneavoastră vi se pare corect? Poate dacă Tel Drum ar fi avut lucrări în județul Arad, Guvernul ne-ar fi alocat și nouă bani mai mulți pentru drumurile județene.

Dar se pot obține bani pentru drumuri și din proiecte. Ați depus astfel de proiecte?

Sigur că am depus! Șapte proiecte am depus pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Guvernul a decis să taie patru dintre ele, fără nicio explicație: Mișca – Apateu – Berechiu, Berzovia – Buziaș – Lipova, Gurahonț – Buteni și Tauț – Târnova. Pentru comparație, în județul Neamț, Guvernul finanțează prin același program 22 de drumuri județene și 33 de poduri, în județul Vrancea 13 drumuri și 19 poduri, în județul Vaslui 13 drumuri și 3 poduri, în județul Dâmbovița 13 drumuri și 5 poduri. Cum vi se pare? Este corect? Dacă socotim bine, două dintre aceste județe luate împreună nu produc cât produce județul Arad, iar Guvernul confiscă banii arădenilor și în loc să respecte munca locuitorilor județului Arad și să le asigure condițiile pe care le merită, trimite bani în Teleorman, Neamț, Vaslui, Vrancea, Dâmbovița și alte astfel de județe. Nu aș vrea să fiu înțeles greșit. Eu nu am o problemă cu locuitorii județelor respective, înțeleg că trăiesc greu pentru că administrațiile de acolo sunt incapabile să genereze dezvoltare economică, dintr-un complex de motive, care până la urmă nici nu ne privesc. Ce mă nemulțumește este această nedreptate prin care arădenii sunt considerați pușculița Guvernului, această lipsă de respect față de munca, seriozitatea si nevoile cetățenilor județului nostru.

Ați spus că s-au alocat două milioane de euro pentru drumurile județene din Arad. Pentru ce anume ajunge această sumă?

Pentru modernizarea a… patru kilometri de drum județean, din rețeaua de aprox. 1.180 km! Deci, dacă ar fi după Guvern, arădenii ar avea drumuri bune peste 300 de ani. Nu este glumă și nu este exagerare!

Dar arădenii au parlamentari la București. Câți bani au adus acești parlamentari pentru drumurile județene?

Zero! Nici o para chioară! Am văzut și eu comunicatele de presă ale parlamentarilor PSD, că s-au implicat, că au discutat, că au rezolvat. Vă spun clar: nu au rezolvat nimic! Când Guvernul PSD a tăiat patru proiecte de modernizare de drumuri județene de la Arad, acești parlamentari ai PSD au tăcut, nu au rezolvat nimic. Tot ce au făcut a fost să ne acuze pe noi de incompetență. Este o mare rușine să iei banii Consiliului Județean iar apoi să îl acuzi că nu își face treaba. Aceiași parlamentari au votat ca județul Arad să piardă 45 de milioane de euro în anul 2018, deși i-am rugat să ne sprijine și să nu voteze un astfel de buget criminal. Să se pună să muncească, să aducă bani în Arad, să facă legi bune, care să nu împiedice administrațiile să investească.

Și ce face Consiliul Județean în această situație?

Accesăm fiecare bănuț care poate fi obținut din proiecte! Aproximativ 300 de kilometri de drumuri județene, un sfert din total, intră în modernizare în perioada următoare! Anii 2018, 2019 și 2020 vor fi ani de șantiere în județul Arad, iar la finalul lor o mare parte din rețeaua de drumuri județene va fi reabilitată! Investim peste 34 de milioane de lei în reabilitarea drumurilor județene în acest an, care se adaugă la alte sume atrase din fonduri europene și guvernamentale. Chiar dacă PSD vrea să pună județul Arad pe butuci, nu ne lăsăm! Ce nu înțeleg cei de la PSD este că dacă Aradului îi va merge rău, nici Teleormanul lui Liviu Dragnea nu o va duce bine, pentru că nu va avea de unde să se alimenteze cu bani!

Cea mai mare problemă este pe traseul Arad-Șiria-Pâncota-Buteni. Va intra și el în reparați?

Da! Am alocat fonduri pentru cofinanțarea drumului județean important Arad – Șiria – Buteni, care va fi realizat din fonduri europene obținute de Consiliul Județean Arad, prin Programul Operațional Regional. Este cel mai mare proiect de modernizare de drum județean, la nivelul Consiliului Județean! Vom mai începe lucrări de modernizare pe Moneasa-limită de județ Bihor, Sânmartin-Olari-Caporal Alexa, Nădab-Seleuș. Sunt proiecte depuse de Consiliul Județean Arad și finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Din fonduri proprii, vom lucra anul acesta la drumurile Neudorf – limită de județ Timiș, Pâncota – Seleuș, Nădlac – Pereg, Dorobanți – Macea și Grăniceri – Pilu. De asemenea, am depus un proiect de 13 milioane de euro pentru rețeaua de drumuri transfrontaliere: Curtici – Macea – Sânmartin, Sânmartin – Socodor, Socodor – Nădab, care va fi, practic, o centură a orașului Chișineu Criș. Vom scoate, astfel, traficul greu din oraș! Se va construi și o centură a orașului Curtici, un nod feroviar și industrial în plină dezvoltare. Și să nu uităm că lucrăm și la un proiect pentru finalizarea centurii Aradului pe o lugime de 11 km, care presupune și un pod nou peste Mureș și un pasaj peste calea ferată. Doar valoarea acestui proiect este de 35 de milioane de euro!

Ați făcut un calcul? Care este valoarea totală a proiectelor pentru drumurile județene depuse anul trecut de Consiliul Județean?

116,4 milioane de euro! Dacă Guvernul nu ar fi tăiat cele patru drumuri județene depuse pe PNDL, valoarea ar fi fost cu 32,5 milioane de euro mai mare!

Ce le transmiteți arădenilor nemulțumiți de starea drumurilor județene?

Că și eu sunt nemulțumit și că muncim să aducem bani în județ pentru modernizarea drumurilor județene. Fac echipă cu vicepreședintele Consiliului Județean, Sergiu Bîlcea, un tânăr pragmatic și ambițios, care are în subordine Direcția Tehnică a Consiliului Județean. Anul acesta începem probabil cel mai important program de modernizare a drumurilor județene, indiferent de piedicile care ni s-au pus!

„Dacă ar fi după Guvern, arădenii ar avea drumuri bune peste 300 de ani”