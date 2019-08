INTERVIU JA. Călin Bibarț, primarul Aradului: „Îmi doresc continuitate şi accesarea banilor europeni”

JURNAL ARĂDEAN: Cum este să luați locul unui primar precum Gheorghe Falcă, un om care se bucură în continuare de o notorietate greu de egalat printre politicienii locali și nu numai?

CĂLIN BIBARȚ: Câtă vreme reușim să privim lucrurile din punct de vedere al continuității și mai ales din punct de vedere administrativ, pasul acesta este unul firesc, de vreme ce Gheorghe Falcă a făcut pasul spre Parlamentul European. Și am menționat ideea de continuitate, întrucât am fost în echipă cu el timp de trei ani, ani în care a trebuit să-l și înlocuiesc în perioadele de concediu sau de delegație. Din perspectivă politică, este adevărat, Gheorghe Falcă a ajuns un lider consacrat, cu notorietate locală și națională, iar acum, după ce a devenit europarlamentar, notorietatea sa ajunge dincolo de granițele românești. Pe de altă parte, câtă vreme preocupările pun accentul pe latura administrativă din perspectivă politică și nu invers, nici nu se pune problema substituirii notorietății sale politice, rămânând să asigurăm doar acea firească și, sper, fructuoasă continuitate în plan administrativ.

Desigur veți vorbi de continuitate, pentru că proiectele mari pe care și le-a propus administrația locală în acest mandat sunt deja începute. Totuși, mai este un an bun până la alegerile locale. În plus, fiecare persoană are propria viziune despre administrație și desigur și orgoliu. Așa că vă întreb care sunt planurile primarului Călin Bibarț ?

C.B.: Cum este și normal, voi continua și finaliza proiectele aflate deja în diverse faze de derulare. De altfel ar fi și dificil și neproductiv să procedăm la schimbări majore ale proiectelor câtă vreme lucrăm cu un buget creionat încă de la începutul anului. La acesta se va mai adăuga un buget, cel pentru anul 2020, cu care vom lucra în jumătatea de an de interimat care rămâne în anul viitor. În cea mai mare parte pe acest buget ne vom baza în vederea unor posibile proiecte noi, funcție de necesitățile și dorințele arădenilor. Pe de altă parte avem posibilitatea unei abordări personalizate a problemelor administrative, căci există o deosebire între viziunea comună și abordarea personală.

Nu în ultimul rând trebuie menționat că lucrăm împreună cu aparatul tehnic al Primăriei la pregătirea unor proiecte noi, finanțate din fonduri europene. Întrucât urmează o nouă execuție bugetară europeană, 2021-2027, datoria noastră este să fim pregătiți cu proiecte pentru care să putem accesa cât mai mult din aceste fonduri puse la dispoziție. Căci, cred că sunt în asentimentul tuturor, interesul nostru este acela de a folosi cât mai mulți bani europeni pentru dezvoltarea și modernizarea municipiului Arad.

Care sunt proiectele pe care vă gândiți să le propuneți pentru următorul exercițiu financiar?

C.B.: Primul proiect major, asupra căruia ne aplecăm deja, este să identificăm necesitățile stringente ale comunității. Un pas important în acest demers este contactul crescut cu cetățenii, contact pe care vrem să-l îmbunătățim și să-l păstrăm în permanență. Apoi, avem în vedere câteva proiecte prin care încercăm pe de o parte să rezolvăm câteva probleme stringente ale Aradului, iar pe de altă parte să punem la dispoziția arădenilor câteva facilități absolut necesare. Și aș enumera dintre acestea: parcările subterane, modernizarea transportului în comun, inclusiv achiziționarea de tramvaie noi, noul pod peste Mureș (prelungire str. Andrei Șaguna), amenajarea zonei de agrement Gai, refacerea zonei verzi în noile parcări din proiectele de regenerare, studiul privind posibile centrale de cartier (pentru a elimina pierderile CET), refacerea și modernizarea falezei Mureșului, rezolvarea situației pasajului Voinicilor.

La preluarea mandatului de primar spuneați că moto-ul dumneavoastră este „amabilitate și bunăvoință.” Cu siguranță, aceste calități nu sunt suficiente pentru a avea rezultate notabile. Care sunt celelalte atu-uri care v-ar asigura un mandat scurt, dar performant?

C.B.: Poate că din perspectiva unora amabilitatea și bunăvoința ar putea fi considerate calități, să le spun așa, „vulnerabile” pentru un conducător dar, să nu uităm că lucrăm cu oameni și pentru oameni, iar ființa omenească are și suflet. Totuși, atunci când acestea sunt însoțite de seriozitatea cu care se abordează fiecare problemă, ele devin ingrediente „minune”. Iar cei cu care am lucrat în perioada în care am fost prefect și viceprimar pot confirma că acestea trei, amabilitatea, bunăvoința și seriozitatea au eficiență maximă atunci când sunt puse laolaltă. În plus, experiența mi-a arătat că seriozitatea și aplecarea cu bunăvoință la problemele oamenilor ajută foarte mult la simplificarea și eficientizarea muncii în administrație. Să nu uităm că în definiția din dicționar a cuvântului „bunăvoință” intră și ideea de „tragere de inimă”. Ei bine, o asemenea abordare duce spre această seriozitate la care făceam referire. Căci îmi doresc să schimb mentalitatea unora și, dacă-mi permiteți un joc de cuvinte, să o transform din atitudinea de a face ceva doar prin „tragere de mânecă” în acea atitudine prin care lucrurile să fie făcute cu „tragere de inimă”. Și toate acestea #pentruArad!