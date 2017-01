INTERVIU JA. Constantin Traian Igaș, fost senator de Arad: „PNL are nevoie de o schimbare profundă”

1. JURNAL ARĂDEAN. Partidul Național Liberal este pe un trend descendent după aceste alegeri, iar vocile liderilor liberali se fac din ce în ce mai puțin auzite. Care credeți că sunt cauzele, este capabil PNL să se regrupeze în viitorul apropiat?

C.T. IGAŞ. Astăzi, PNL nu este într-o situație fericită. Încă o dată, prin rezultatele alegerilor parlamentare, s-a dovedit că, în politică, unu plus unu nu fac doi. Nu am avut o campanie bine coordonată. Mesajele slabe, candidați nepotriviți și strategia greșită în desemnarea candidatului de premier din partea PNL ne-au adus în această situație. Să ne legăm de un premier care a indicat două partide în discursul său este o greșeală de nepermis. Noi am avut un comportament în campanie mai slab decât al USR, un partid fără experiența și vechimea noastră. Un partid ca PNL nu avea voie să facă asemenea greșeli tactice! Mai mult, mesajele transmise de unii lideri ai PNL ne-au umplut de „respect” și au dat posibilitatea alegătorilor să ne ironizeze.

2. Sunteți membru al Biroului Politic Național al PNL. Ce părere aveți de măsurile luate de conducerea PNL în urma rezultatului slab obținut la alegerile parlamentare?

C.T. IGAŞ. În Partidul Național Liberal a lipsit și încă lipsește coerența. Măcar la nivel național s-au luat niște măsuri. Pot doar să sper că acum se poate încheia cursul lucrurilor făcute de mântuială. Urmează o perioadă în care se vor demara alegerile interne în organizațiile județene. Atâta timp cât ele vor fi lăsate să decurgă normal, fără intervenții și preferințe, PNL își poate găsi din nou stabilitatea și posibilitatea de creștere sănătoasă în preferințele românilor.

3. Ce părere aveți despre situația din PNL Arad, filială al cărui membru sunteți?

C.T. IGAŞ. Dacă la nivel național a existat curajul asumării unei răspunderi pentru rezultatul sub așteptări, la nivelul PNL Arad acesta lipsește cu desăvârșire. La prima ședință a filialei județene, șeful de campanie al PNL la nivel național a dat bir cu fugiții. În acea ședință nu s-a făcut o evaluare. A fost o întâlnire pe care o pot asemăna foarte ușor cu ședințele CAP-urilor în care șefii prezentau producția mărită, dar, la final, totalul era mai mic decât înainte. Nu s-a făcut o evaluare, s-au prezentat doar niște cifre care nu sunt în concordanță cu munca depusă în fiecare localitate, în fiecare organizație locală. Ceea ce arată clar un management slab al campaniei. Iar managementul este dat de multe elemente, printre care eu aș enumera câteva: aglomerarea de deplasări în județ din cauza evaluărilor pur cantitative de către conducerea filialei, desemnarea candidaților omițând potențialul lor electoral (sau lipsa acestuia), reducerea dialogului în defavoarea ordinelor date direct sau indirect și, în final, crearea unei stări de spirit neproductive. Este momentul unei schimbări, dar cel mai important este profilul oamenilor care vor veni la conducerea PNL Arad. Trebuie să fie oameni pentru care cuvântul dat este respectat și nu mai poate fi discutat, oameni cu multă energie pozitivă și determinare în a construi, pentru că este mult de reconstruit în aproape fiecare organizație locală, oameni care știu ce este fair-play-ul și îl aplică în activitatea lor. Este nevoie de oameni înțelepți care să poată asigura o perioadă de stabilitate, deschiși dialogului, care să își poată construi o echipă fără dorința de a epata sau deține controlul. În PNL Arad este momentul construcției, a trecut demult momentul gloriei. Încă de la alegerile locale semnalele au fost clare pentru conducerea filialei și pentru echipa de campanie, dar nici atunci nu s-a făcut o analiză serioasă. Am atras atenţia de nenumărate ori asupra anumitor probleme. S-au spus multe despre mine, dar eu sunt omul care nu intenţionează să plece din PNL, ba mai mult, vreau să pun umărul la reconstrucţie.

4. Guvernul PSD va trimite în curând bugetul în Parlament. Au promis multe, în multe domenii și pentru mulți dintre români. Credeți că vor reuși să îl pună în aplicare?

C.T. IGAŞ. PSD va avea de făcut față unei situații dificile. Promisiunile lor au plecat de la niște estimări destul de hazardate. Vedem că instituțiile de profil, cum ar fi Consiliul Fiscal, sau instituțiile bancare se arată îngrijorate de estimările de încasări corelate cu încadrarea în deficitul bugetar de 3% din bugetul propus de PSD încă din campanie. Iar voturile PSD au venit, într-o anumită măsură, de la cei care așteaptă ajutor din partea statului. Eu consider că promisiunile făcute nu au acoperire în buget, iar dacă colectarea se va baza tot pe spatele firmelor românești înseamnă că încalcă o altă promisiune, aceea că guvernarea PSD va fi prietenoasă cu mediul de afaceri autohton. Cred că PSD nu va reuși să stabilizeze economic România, ba dimpotrivă, îi va accentua sensibilitățile, prin sprijinul acordat unei mase critice de persoane care beneficiază de ajutoare de la stat și incapacitatea de a susține nivelul necesar în investiții.

