Interviu JA cu directorul Poliției Locale Arad, Adrian Toma

Directorul Poliției Locale Arad, Adrian Toma vorbește despre schimbările majore din instituția pe care o conduce.

Arad. Am dorit să oferim un răspuns miilor de arădeni care în ultimii ani ne-au spus că străzile orașului nostru sunt sub asediul oamenilor străzii, al boschetarilor, dar și că poliția locală nu este prezentă pe străzi și că angajații ei stau prin birouri, că noaptea le este frică să se plimbe prin Zona Stației CFR, prin Boul Roșu, Piața Avram Iancu, Fortuna etc. Am discutat pe acest subiect cu directorul Polițeii Locale Arad care ne explică ce a făcut până acum și ce planuri are pentru viitor. Am aflat că s-a început o campanie unitară pentru a stopa fenomenul cerșetoriei și a prezenței oamenilor străzii în municipiu. Că banii proveniți din cerșit vor fi confiscați, că proprietarii clădirilor abandonate vor fi forțați să își curețe și securizeze proprietățile. Dar și că în perioada următoare vor fi anagajați polițiștii locali la Serviciul de Ordine și Liniște Publică și la Serviciul Circulație pe Drumurile Publice etc.

JA – De câțiva ani, numărul oamenilor străzii și al cerșetorilor a crescut alarmant, iar arădenii au început să își facă griji. Explicați ce se schimbă la nivelul Poliției Locale Arad în legatură directă cu această îngrijorare a cetățenilor și în cât timp?

Adrian Toma – Faptul că dedicăm o locație a Poliției Locale Arad, cea din Micălaca, exclusiv pentru procesarea acestui fenomen ar trebui să vorbească de la sine. Logistica pe care o vom aduce aici, colaboratorii din alte instituții și chiar organizații care au expertiza în domeniu vor permite, fără alocarea de resurse suplimentare plătite din buzunarul arădeanului, un lucru important, pe care îl urmărim sistematic, o utilizare mai extensivă a resurselor umane pe care le avem pentru acest scop. De asemenea, veți constata în maxim două săptămâni că vom utiliza inclusiv mijloace de transport dedicate preluării și gestionării în siguranță și în condiții de confort a persoanelor care uneori au calitatea de victimă, alteori calitatea de contravenient, persoane pe care în mare parte arădenii i-au sesizat pe domeniul public.

Veți vedea o mai intensă activitate a poliției locale în preluarea acestor persoane, nu doar îndepărtarea lor pentru a putea reveni 5 sau 10 minute mai târziu.

În ultimele luni de zile, am lucrat tocmai la acest aspect, să putem să soluționăm această problemă logistică. În ceea ce privește resursa umană, aceasta este dependentă de legislația în baza căreia funcționează Poliția Locală.

JA – Pentru prima dată, biserica, DAS-ul și Primăria Muncipiului Arad prin Poliția Locală și-au dat mâna pentru a rezolva problema stringentă din oraș…

A existat o unitate și anterior și cu alte instituții. Noi colaborăm foarte bine și cu IPJ-ul, DGASPC-ul, cu cei de la DSP, dar și cu cei de la spital și ambulanță în chestiuni care țin de competența lor. Mai degrabă, structurăm totul într-o procedură care va fi adusă inclusiv la cunoștința publicului în cursul lunii septembrie, în așa fel încât noi, ca senzori care preluăm aceste persoane de pe teren, să putem să transmitem informația cât mai rapid la cei care pot interveni.

JA – Vedem de bun augur pentru reușita acțiunii polițiștilor locali implicarea bisericii și aici ne referim în special la oamenii străzii care nu sunt din municipiul Arad și care, prin ajutorul preoților din județele, orașele și localitățile din țară, pot fi trimiși la casele lor, la familiile lor.

Așa este. E un lucru care ne preocupă în condițiile în care prin Direcția venituri nu putem să mergem până la ultima consecință. Mai exact, până la condiționarea în instanță pentru prestarea muncii în folosul comunității (transformarea sancțiunilor) carenu se poate aplica decât persoanelor care au domiciliul în municipiul Arad. Pentru a gestiona problema de la sursă, este adevărat: preoții ne pot ajuta. Majoritatea celor ce se află în acestă situație nu sunt din municipiul Arad și un astfel de sprijin din partea unor entități cu acoperire la nivel național și care are personal exact în zonele din care provin aceste victime este un lucru excelent, până la urmă.

JA – Cu aceste măsuri, puțin mai aspre față de cele inițiate până acum, putem spune că va crește siguranța cetățeanului pe străzile din orașul Arad? Vom putea vedea asta în următoarea lună de zile?

Noi sperăm să determinăm o schimbare de comportament a persoanelor care se află în această situație. Nu vă ascund faptul că unele dintre elementele acestei strategii vor produce efecte în mai mult de două luni de zile. De exemplu, avem în vedere să eliminăm locațiile din centrul orașului pe care oamenii străzii le folosesc pentru a locui. Unele dintre ele sunt deținute de cetățeni români sau străini plecați din țară de ani de zile. Mulți dintre ei nici nu au știut că au primit zeci de amenzi pentru că oamenii străzii le-au invadat spațiile. În măsura în care proprietarii vor putea fi condiționați de noi să își igienizeze și securizeze proprietățile, înseamnă că distanța pe care aceste persoane o parcurg până în zonele centrale ale orașului pentru a putea să execute activități de natură contravențională va crește. Ne vom axa pe componenta zonei centrale și ne vom duce tot mai mult spre periferie pentru a face tot mai dificilă activitatea contravențională din acest spectru la care ne referim.

JA – Să vorbim puțin de siguranța cetățeanului, în speță de zonele deja cunoscute ca rău famate precum Stația CFR Arad, Boul Roșu, Fortuna, zonele adiacente piețelor și bisericilor. Să vorbim de siguranța arădenilor care ies pe stradă după ora 22.00, de exemplu.

Primim zilnic sesizări de această natură. Echipajele noastre se deplasează zilnic la aceste sesizări. În situațiile în care i-am găsit, i-am pus să facă curățenie, i-am preluat de acolo. În momentul în care vom prelua o persoană care are o conduită de natură contravențională, îl vom duce în această locație și vom desfășura toate elementele care sunt de competența noastră. În desfășurarea acestei activități s-ar putea să obținem elemente care evidențiază aspecte relevante din punct de vedere penal, sanitar, social. Omul respectiv s-ar putea să povestească de un copil aflat în nevoie, de un copil răpit, de un copil determinat să cerșească, despre situații mult mai grave decât cele pe care el le-a săvârșit. Automat, noi vom pune la punct un sistem de comunicații cu IPJ și cu alte entități din MAI care să permită atât transmiterea datelor securizate, cât și comunicarea în scris a aspectelor care cad sub incidența Poliției Locale Arad.

JA – Ce informații le puteți comunica arădenilor de natură să îi facă să se simtă mai în siguranță?

Noi intervenim sistematic. Această preluare ar trebui să producă efecte pentru că este vorba de o întreagă procedură pentru a putea intervieva aceste persoane la sediul Poliției Locale din Micălaca. Vorbim de preluarea din stradă, aducerea lor la sediu și oferirea de condiții minime (masă, ajutor medical și sfaturi). Un alt lucru cert este că intenționăm să creștem cu un procent de 20%, dacă nu mai mult, numărul polițiștilor locali din municipiul Arad. În perioada următoare vom desfășura concursul de angajare pentru polițiștii locali la Serviciul de Ordine și Liniște Publică și la Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, două servicii unde arădenii au semnalat cele mai multe probleme. De asemenea, continuăm procesul început în urmă cu doi ani de zile prin care unele funcții de birou au fost transformate în funcții cu atribuții de teren. Cred că la sfârșitul acestui proces, care nu ar trebui să dureze mai mult de patru luni de zile, până în februarie anul viitor, să avem mai mult de trei sferturi din Poliția Locală din muncipiul Arad în uniformă pe stradă. Pe scurt, cu execepția directorului general și a câtorva colaboratori și consilieri juridici, toată lumea se va afla zilnic pe teren. Trebuie să fim cât mai prezenți pe stradă.

JA – Îi încurajați în continuare pe arădeni să apeleze de fiecare dată când constată nereguli ori nu se simt în siguranță la numărul 0257 – 939?

Îi rog pe arădeni să folosească toate instrumentele de comunicare cu noi, inclusiv pentru aspectele care nu sunt de urgență. Intenționăm să transformăm dispeceratul Poliției Locale Arad într-un „Stat Major” care să gestioneze echipajele din teren pentru situațiile de alarmă roșie. Îi asigurăm pe această cale pe arădeni și îi încurajăm să ne anunțe orice nereguli care țin de competența noastră.